A pesar de que estamos a punto de entrar en otoño (este viernes ya nos encontraremos en esta nueva estación), son muchos los que se niegan a despedirse del verano y terminar sus vacaciones. Entre ellos se encuentran Kiko Matamoros y Marta López, que están viviendo un año intenso de viajes y de momentos únicos juntos. Después de que el colaborador de televisión regresara de su aventura en ‘Supervivientes‘, la pareja no quiere separarse y siempre que sus agendas se lo permiten aprovechan para hacer planes juntos y, si el tiempo lo permite, también viajar. Los vimos en África, en México y ahora están en Italia. La pareja se encuentra en Amalfi, una de las ciudades que se han puesto más de moda del país italiano y uno de los destinos favoritos de las influencers de todo el mundo.

Una romántica escapada de la que pareja está dejando constancia en sus redes sociales. «Es que tengo tanta suerte de tenerte a mi lado», escribía Marta López tras una noche única con unas vistas inmejorables. Kiko y la modelo disfrutaron de la noche en un bonito hotel boutique de la ciudad italiana. Alojados en una de las suite de este centro turístico, la pareja disfruta de unas preciosas vistas al mar tanto de noche como de día, pues su habitación cuenta con terraza donde, además, la maniquí aprovecha las mañanas para activarse y hacer ejercicio físico.

Kiko Matamoros y Marta López están alojados en uno de los hoteles más exclusivos

Eso sí, este hotel no es apto para todos los bolsillos, pues la habitación más baratas cuesta 500 euros la noche, mientras que ellos están alojados en una de un nivel superior. Kiko y Marta no escatiman en gastos cuando se trata de pasar tiempo juntos y de disfrutar de su noviazgo. También hay que tener en cuenta el trabajo de ella como influencer, por lo que también podría ser una colaboración y que el precio oficial del hotel no haya sido el que han pagado ellos. Incluso puede que no hayan desembolsado nada por pasar estos días de lujo en uno de los lugares más instagrameables de Italia. Lo importante es que ambos aprovechan sus días de asueto para pasar el máximo tiempo posible juntos.

Kiko y Marta están recorriendo algunos de los rincones más emblemáticos de la Costa Amalfitana, que se han convertido en unos destinos «de postal» gracias a sus pueblecitos repletos de color y creados sobre acantilados. Además de Amalfi, el lugar donde han elegido alojarse, también han recorrido Positano, otro de los destinos más buscados durante los últimos años. Sin lugar a dudas, está siendo un año repleto de emociones para ellos, que ya sueñan con el día que se casen.