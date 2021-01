La pareja han huido del revuelo mediático que crearon las declaraciones del colaborador de ‘Sálvame’ sobre su adicción a la cocaína y han viajado hasta Mallorca para disfrutar de una escapada romántica..

Kiko Matamoros y Marta López están viviendo unos días complicados. Desde que el colaborador de ‘Sálvame’ hiciera pública su confesión más dura sobre su adicción a la cocaína desde los 15 años, Kiko ha sido el protagonista de los últimos días. Ha sido tal el revuelo mediático que han causado sus palabras que la pareja no ha dudado en encontrar unos días de relax y desconexión para disfrutar de una escapada romántica.

Para la ocasión han decidido viajar hasta Mallorca, que se encuentra, por cierto, en un delicado momento en cuanto a la situación de coronavirus. Aún así, Marta y Kiko han querido huir de la polémica que se ha creado por la última entrevista (y la más dura) que dio el colaborador de ‘Sálvame’.

Aprovechando que estaba el sol fuera, Kiko Matamoros y Marta López salieron a comer. Lo que sí parecía haber son bajas temperaturas. La pareja iba muy abrigada y la postura que la modelo tuvo durante el paseo desde el restaurante en el que comiera hasta el coche que los recogía de vuelta al hotel demostraba que estaba pasándolo mal por el frío.

Marta y Kiko han disfrutado de salidas por Mallorca

Mientras esperaban el coche, la pareja volvió a demostrar lo enamorada que está. No solo tuvieron momentos divertidos, también los vimos disfrutar de ratitos de amor. Gestos de cariño a los que nos tienen acostumbrados. Marta ha sido siempre el apoyo más incondicional de Kiko Matamoros. Lo fue durante el delicado momento de salud que atravesó y lo está siendo ahora también.

De hecho, apenas unos minutos después de que Kiko diera su entrevista más complicada, Marta López compartía en sus redes un mensaje de apoyo, dirigido íntegramente al colaborador: «Eres auténtico, valiente, único y con dos huevos bien puestos. Estoy orgullosa de ti. Te quiero, mi amor», escribía orgullosa.

No pararon de dedicarse gestos de amor y cariño

Durante su entrevista, Kiko Matamoros quiso dejar claro que Marta López apostaba por una vida sana y que en más de una ocasión Marta se había enfadado con él al descubrir que él seguía consumiendo puntualmente. «Ella es anti todo esto. En alguna ocasión he consumido, pero no he compartido con lo cual me he visto en una situación un tanto ridícula porque si quieres estar con tu pareja tenéis que estar los dos en la misma onda. De vez en cuando vienenamigos a casa, ella mira para otro lado y se cabrea. Esa es la vida», señalaba Kiko sobre la reacción de Marta al conocer esto

Así de felices pasean por las calles de la isla

Vídeo: Gtres.

Marta además de una dieta saludable, procura ir al gimnasio varias veces en semana y huye de cualquier hábito que no sea bueno para ella. Por ello, no se plantea llevar a cabo esta vida, una actitud que para Kiko Matamoros ha sido positiva, ya que le aleja de lo que para él terminan siendo tentaciones. Tanto es así que sus hijos están felices de que Marta esté a su lado y es que Kiko ha experimentado algunos cambios en su vida desde que él y la modelo tienen una relación sentimental.