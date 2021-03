Marta López y Kiko Matamoros han cumplido dos años de amor. Felices y enamorados, el colaborador se muestra muy distinto a cuando estaba con Makoke.

Marta López y Kiko Matamoros han dado un punto en la boca a aquellos que no confiaban en absoluto en su historia de amor. La pareja se ha convertido en el tándem perfecto, pues se apoyan, siendo una pieza fundamental para el otro en su día a día. De hecho, para el colaborador de televisión y la modelo la diferencia de edad jamás ha sido un escollo en el camino, sino todo lo contrario. Este lunes 1 de febrero se cumplen dos años desde que su relación comenzara y lo hacen habiendo dado un giro a sus vidas. Estar en los medios de comunicación para Marta ha supuesto una transformación de 180 grados a nivel profesional y personal, no obstante, no es la única que ha experimentado nuevas facetas. Y es que Kiko Matamoros parece alguien diferente en lo que respecta a sus anteriores parejas, un hecho que se hace más que evidente en las fotografías que te ofrecemos en nuestra galería.

Mucho más romántico, relajado y sin miedo al qué dirán, Kiko Matamoros ha gritado a los cuatro vientos lo que siente por Marta López. Lo ha hecho en redes sociales, no obstante, este sentimiento no lo ha mostrado solo ante sus seguidores. El tertuliano cuando cree estar alejado de las cámaras no deja de acariciar a la modelo, de propinarle besos y de demostrarle todo lo que la quiere, unos gestos dignos de cualquier quinceañero. El colaborador está viviendo una nueva juventud y una etapa muy bonita junto a la mujer que quiere a la que, por cierto, no deja de dedicarle palabras bonitas. «Te adoro», le escribió hace tan solo unos días, una bonita dedicatoria que aplaudió gran parte de su círculo.

Esta estampa es bien distinta a la que Kiko mostraba con Makoke. En los años previos a su divorcio parecían distantes y en muy pocas ocasiones se mostraron tan unidos como Kiko y Marta ahora. Si buceamos en el archivo, encontramos fotografías cómplices en el año 2009, sin embargo, son muy diferentes a las que han visto la luz de Kiko Matamoros y la granadina.

Lo que se decía de Marta cuando salió a la luz su relación

Fue en el mes de abril de 2019 cuando comenzó a sonar con fuerza en la crónica social que Kiko Matamoros estaba de nuevo ilusionado. «Es muy guapa, modelo, con los ojos claros, ventipocos y se ha dejado ver con ella por algunos restaurantes de Madrid» , dijeron sobre Marta López. Su identidad todavía era una incógnita hasta que en el mes de abril salió a la luz el nombre de la granadina, una jovencísima maniquí que había sido pareja de un importante empresario de la capital y con la que ahora Kiko se dedicaba besos en público. Una imagen que fue directa a la portada de una revista del corazón.

«Está muchísimo más ilusionado que cuando empezó con Cristina», decían al comienzo de su historia de amor. Explosiva, discreta y centrada en su vida, Marta llamó la atención de todos y, desde ese instante, sus followers no dejaron de crecer. Pasó a ser una influencer solicitada por muchas marcas, lo que sin duda le ayudó a hacerse un hueco en el universo 2.0. 24 meses más tarde de este momento, la pareja tiene muchos planes en común: el primero de ellos contraer matrimonio en una iglesia muy cercana a su nueva casa.