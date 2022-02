El nombre de Kiko Jiménez ha sonado con fuerza durante los últimos días después de que él hablara sobre Gloria Camila Ortega y Rocío Carrasco. El colaborador de televisión sigue inmerso en su trabajo pero, además, también en las obras de su casa con Sofía Suescun. Fue hace casi un año cuando la ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ y su novio se compraron un casoplón de 1300 metros cuadrados (cada uno la suya) que se está construyendo en las afueras de Madrid. Y es que casi 365 días después, todavía siguen las obras de esta mansión, ya que ellos compraron el terreno y empezaron desde cero para conseguir la casa de sus sueños. Poco a poco van consiguiendo hacer la reforma y amueblarlo como ellos quieren. Les está llevando trabajo pero ahora ya nos han mostrado algunas estancias de esta casa, como ha sido los cuartos de baño.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun han ido mostrando los avances de su casa

A lo largo de estos meses, ambos han ido desvelando detalles de la que se convertirá en la casa de sus sueños. Y es que aunque el terreno sume 1300 metros cuadrados, la vivienda en sí será de aproximadamente unos 300 metros, que ya están construidos e incluso ya está la distribución elegida. La pareja ha elegido una casa muy amplia y con grandes ventanales para disfrutar de una vivienda con mucha luz. Además, contarán con un enorme jardín y una piscina para disfrutar de largos chapuzones cuando el buen tiempo llegue. Poco a poco, han ido mostrando algunas imágenes de cómo iban avanzando las obras de su casa y cuáles son las estancias favoritas de ambos. El de Sofía es el enorme vestidor que va a construir correlativamente a su dormitorio principal; mientras que el de Kiko es un gimnasio que tendrá en su casa.

Pero, todavía esas estancias no están terminadas del todo por lo que no las hemos podido ver. Eso sí, Kiko Jiménez nos ha enseñado cómo están quedando sus cuartos de baño de aire muy exclusivo y lujoso. «Hoy vengo a enseñaros los avances de la casa. Sobre todos los baños. Vais a alucinar. Me están quedando… y me quedo corto», decía antes de mostrar las primeras imágenes de cómo están quedando los cuartos de baño de su casa. «Estamos in love con todo», escribía en el primer cuarto de baño.

Optan por el lujo, lo vanguardista y lo moderno

Kiko y Sofía han elegido un estilo moderno para los cuartos de baño (algo que veremos también en el resto de la casa). Muebles vanguardistas, sanitarios de última generación, mármol de calidad… y es que un baño de mármol es sinónimo de lujo y, bien diseñado, siempre quedará moderno y actual. Uno de ellos es blanco y negro, una combinación que nunca pasa de moda; el otro, en negro.