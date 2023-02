Karol G se ha sentado por primera vez en un plató en España. Pablo Motos y las hormigas de 'El Hormiguero' han querido saber todo sobre el nuevo disco de la cantante 'Mañana será bonito' y sus 17 canciones inéditas. La última publicada ha sido 'TQG' junto a Shakira y ha revolucionado a todos con sus dardos a dos anteriores relaciones, Anuel y Gerard Piqué. Lejos de lo que muchos puedan pensar, ninguna de las dos tuvo intención de que nadie se sintiera ofendido con sus versos y ritmos. En ningún momento "la intención es herir ni avergonzar. Es una canción porque los artistas hacemos eso. Si no las podemos cantar en canciones qué hacemos". Ambas se sentían en un momento en el que la música era lo mejor para sanar su corazón. Ya había "una canción muy clara de cada una de las dos" con respecto a eso y "se sintieron identificadas por un momento específico".

Con 70 millones de dólares y más de 1000 millones de visualizaciones de sus videoclips, Karol G se ha convertido en una de las artistas latinas más escuchadas del mundo. No ha sido fácil que este single vea la luz, ha sido un proceso largo en el que era importante sentir una conexión muy concreta. Cuando Shakira se puso en contacto con Karol G, hace ya más de un año, no se encontraba en el momento indicado, acababa de publicar 'Mami' y "no quería enfocar mi carrera más en la polémica".

Más tarde, cuando vio la separación de su compañera con Gerard Piqué, decidió llamarla: "Le encantó, sentía mucho la letra. Ella empezaba en otro verso y me pidió que le dejara entrar en un parte concreta que así lo sentía". Cuando ya estaba todo preparado se acercó el estreno junto a Bizarrap y Shakira prefirió cerrar un ciclo con esta canción: "Me hace una pausa y me pregunta si se puede sacar así. Era sanar algo de su vida con parte de sus canciones". Es la primera que se ha divertido tanto con las teorías en torno a la canción. Al final siente que "lo que hay es un junte de dos mujeres poderosísimas que hemos demostrado la grandeza de lo que podemos hacer y ese debería ser el debate".

Karol G y Shakira superan a Anuel y Gerard Piqué

Karol G y Shakira han conseguido con su 'TQG', su nuevo single en dúo, dejar atrás de un plumazo a sus exparejas, el cantante Anual y el futbolista Gerard Piqué. Ambas han utilizado la letra de la canción para dejarles claro qué piensan de cómo se han comportado con ellas ante su ruptura. Las cantantes ya han demostrado sus intenciones en el mismo título, dejando claro que "te quedó grande" simplemente estar a su lado. La de Barranquilla continúa con sus dardos tras la BZRP Music Sessions junto a Bizarrap y su éxito internacional.

Le reconoce después de todo que, aunque "verte con la nueva me dolió", en relación a Clara Chía, "ya estoy puesta para lo mío". Afirma que "lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró". Tiene claro, como en su última e inesperada entrevista, que ya es hora de mirar a un futuro queriéndose mucho. La cantante de 'Provenza', en su parte, es tan explícita y no se corta para decirle a su ex que, "al menos conmigo, yo te mantenía bonito".