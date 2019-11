Julio Ruz sigue empeñado en demostrar que la relación sentimental entre María Jesús Ruiz y Curro es todo un montaje perfectamente guionizado entre ellos. El exnovio de la andaluza no se cree nada de esta historia y mucho menos el sufrimiento de la modelo al enterarse de que su pareja podría estar casado desde hace 15 años. Ruz atiende en primicia a SEMANA para dar todas las claves de este culebrón sentimental que tantas horas de televisión está generando.

Al empresario no le queda ninguna duda de que María Jesús conocía el estado civil de su nuevo novio: «Yo sé que ella lo sabe. Yo lo sé y no entiendo a qué viene ahora tanta historia. También se que se ha intentado negociar», afirma con rotundidad. Y es que Julio Ruz tiene muy claro cómo se ha desarrollado todo: «¿Él está divorciado? Mmm… pues estará divorciado en los últimos tres meses. Vamos que no, que no. Vamos no lo sé, ni me importa. Ella sabía de la existencia de él, de la mujer y de todo. Lo sé, porque lo sé, porque lo tengo claro, porque los presenté yo, y yo se lo dije», insiste.

Julio Ruz desmonta a María Jesús Ruiz

Para conocer la verdad, Julio se ha basado del testimonio de amigos comunes: «Tenemos amigos comunes, yo sé por donde va toda la historia, yo sé cómo se han movido. Lo que pasa es que a mí ni me va ni me viene la vida de esta señora. A mí lo único que me importa de ella es mi hija. De todo lo demás, ella sabrá lo que hace… Creo que ya es mayorcita para no hacer tantas tonterías como hace, pero esa es mi opinión».