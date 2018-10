Julián Contreras Jr. se defiende las últimas acusaciones

2 Julián Contreras Jr. no ha tenido una vida fácil

Si bien su historia no ha sido un camino de rosas debido a la muerte de su madre, Carmina Ordoñez, y la complicada relación con sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, él mismo habla del difícil camino que ha tenido, y que no ha contado con el apoyo de los suyos: “Nunca nadie tuvo que enfrentarse a tantos obstáculos cuando lo único que quiere es prosperar, empezar de nuevo y superar situaciones del pasado tan limitantes como las que he vivido. Ante la imposibilidad de explicar mi compleja situación, apelo al respeto, tacto y humanidad que todos merecemos”, termina pidiendo Julián Contreras Jr.