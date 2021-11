Rocío Flores movió ficha contra ‘La Fábrica de La Tele’ y les demandó por hacer pública en la docuserie la sentencia que la condenó por agredir a su madre. Lo que entonces no esperaba era que la Justicia iba a paralizar el proceso por falta de pruebas y es que el juez ha dictado «sobreseimiento provisional». Según se ha dictado, no hay pruebas suficientes para abrir un juicio oral, una decisión con la que no está de acuerdo la defensa de Rocío Flores. Sus abogados han presentado un recurso y se muestran optimistas.

Así lo ha revelado ‘La Razón’, quien explica que tanto Adrián Madrid como Óscar Cornejo han mantenido que accedieron a la sentencia «a través de ‘Vanitatis’ y de Rocío Carrasco«. Este documento era el que señalaba a Rocío Flores como «autora responsable de un delito de maltrato habitual, de un delito de maltrato, de una falta continuada de amenazas y de una falta continuada de injurias”, por lo que ella denunció a la productora que lo hizo público. Mantuvo que era «una invasión a su intimidad personal y familiar», pero la Justicia no lo considera así. Al menos, de momento.

Fue en el mes de mayo cuando Rocío Flores demandó a la productora por lo penal en el Juzgado de Instrucción Nº38 de Madrid. Cinco meses después, el 21 de octubre, fueron llamados a declarar Adrián Madrid y Óscar Cornejo en calidad de investigados, no obstante, esta historia no ha tenido el final esperado para Rocío Flores. Tal y como sucedió cuando denunció a ‘Vanitatis’ se considera que Rocío Flores cuando se hizo pública la sentencia ya era mayor de edad y, además, tenía una gran proyección en los medios, motivos por los que no se dio la razón a la joven.

La agresión de la que habla esta sentencia se produjo el 27 de julio del año 2012 cuando Rocío Flores tenía tan solo 15 años. Fue narrada con detalle por Rocío Carrasco en ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, siendo poco antes cuando vio la luz en ‘Vanitatis’. Se descubrió en ese momento la paliza que la hija de Rocío Carrasco le había propinado a su madre, un durísimo testimonio tras el que Rocío Flores reapareció en televisión. «Ella me desafía, se guarda la nectarina y al ir a cogerla me da una…me cruza la cara de lao a lao. Yo no me creía lo que estaba pasando, empieza a pegarme, pero mientras ella me pega ella va gritando ‘No me pegues, no me pegues’. Era ella la que me estaba pegando a mí, a mí se me pasó como una película por toda la cabeza. Eso obedecía a algo que no era normal», dijo Rociito. Sus palabras ahora vuelven al presente con esta sentencia.