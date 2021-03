Juan del Val ha hablado con la revista SEMANA después de que Ágatha Ruiz de la Prada asegurara que le había pedido perdón para evitar ir a juicio.

Ágatha Ruiz de la Prada sorprendió este martes al pedir perdón públicamente a Juan del Val. La diseñadora dio un paso atrás y a través de un comunicado se mostró arrepentida por haber criticado el papel del marido de Nuria Roca como jurado de ‘El Desafío’ y haberle tachado incluso de cretino e imbécil. Ella no aceptó que él considerara que su actuación musical de ‘La la land’ era «muy muy mejorable» y cargó duramente contra él: «Me dijo que lo que había hecho era una puta mierda, que era un número infantil... Se puso muy tonto. Sin embargo, esas no fueron ni mucho menos sus palabras en la pequeña pantalla. Aunque el periodista aceptó sus disculpas e incluso dio por finiquitada esta polémica, ha sido horas después cuando Ágatha ha vuelto a abrir la Caja de Pandora. La empresaria asegura que lo ha hecho presionada por los abogados y no porque realmente lo sintiese, siendo esta confesión una auténtica sorpresa para Juan del Val. «Si dice que espera que yo le acepte las disculpas no es un buen camino el decir que lo dice por obligación», nos dice en exclusiva a SEMANA el comunicador visiblemente molesto.

Vídeo: Europa Press

No entiende este giro por su parte y en conversación con este medio repite en varias ocasiones que «lo dice que pasó, no pasó». Fue hace menos de 24 horas cuando Ágatha Ruiz de la Prada emitió un escrito, firmado por ella, en el que se excusaba por las declaraciones que había hecho sobre él. «Debo reconocer que sus palabras no fueron ofensivas (ni siquiera en los cortes que la productora no emitió) y que mi reacción al respecto fue desmedida e injustificada», acertó a decir. Parecía un discurso sincero, pero poco después Ágatha reculaba y aseguraba que tan solo lo había hecho para evitar un conflicto legal. «El comunicado me lo han exigido sus abogados, era un retracto, era un comunicado de retracto. No es que se me haya ocurrido levantarme por la mañana y decir voy a escribir. No, ha habido abogados de por medio, pero con todo el lío que tengo yo ahora me voy a meter con abogados, no gracias. Era eso o ir a un juicio así que francamente prefiero esto«, dijo. Giros inesperados que han hastiado a Juan del Val, quien se pronuncia acerca de este hecho con SEMANA.

«Esto me parece un aburrimiento. Lo que ella dice que pasó, no pasó. No hay más, ella dice que pasó al que no fue y se pasó duramente cuatro días diciendo que mi actitud con ella había sido salvaje y brutal, según palabras textuales suyas. Estas cosas son muy feas y peligrosas en el contexto en el que estamos, también dice que la insulté gravemente. Yo ni la insulté ni mi actitud fue brutal ni salvaje. A eso añadió que estaba esperando que este imbécil le pidiera perdón, este cretino. Entonces, yo no sé que le habrán dicho sus abogados o no, pero yo me remito a su comunicado», explica Juan del Val a esta revista. A pesar de que él mismo compartió su disculpa en sus redes sociales y las admitió, ahora se siente indignado con las nuevas palabras de Ágatha. «Si alguien quiere decir que menudo juez, que le parece fatal la valoración, vale, porque eso forma parte del juego, aunque creo que las imágenes están ahí y no hay ninguna valoración ni siquiera despectiva. Pero de eso a decir las cosas que dijo», señala.

Ágatha de este modo quita valor a sus disculpas, lo que molesta a Juan del Val, quien con mucho respeto ha explicado cómo valora esta actitud de la diseñadora. «No me parece que se haya retractado. Nunca he hablado mal de ella, no sé si lo está buscando, pero no lo va a conseguir. No he hablado mal de ella ni antes del concurso, ni durante el concurso, ni después del concurso y así me voy a mantener. Si sigue diciendo que pasó, pues veremos a ver», comenta el también colaborador y guionista de ‘El Hormiguero’. Eso sí, niega que vaya a tomar medidas contra ella y prefiere quedarse con sus últimos movimientos. Lejos de querer avivar la guerra, Juan del Val desvela a SEMANA que, aunque se encuentra sorprendido y desconcertado, se queda con que hace solo unas horas ella afirmó haber exagerado. «Lo que yo sé es que se ha retractado, que ha pedido perdón y que pide que acepte sus disculpas. Eso es lo que ella ha firmado, lo tengo firmado. Su motivación la desconozco, si ha dicho que eso no tiene validez no sé lo que pasará, pero lo que sí que te digo es que yo lo que sé es que tengo un documento firmado por ella donde dice la realidad. Allá ella«, nos comenta.