Juan Peña se encuentra ingresado en un hospital de Madrid a causa del coronavirus. No le dio tiempo a recibir la pauta completa de vacunación

Juan Peña ha sorprendido en la tarde de este miércoles desvelando que se encuentra ingresado en un hospital de Madrid a causa del coronavirus. El cantante está necesitando oxígeno debido a que el virus ha llegado hasta sus pulmones y les ha hecho daño. No ha dudado ni un momento en compartir una fotografía con el oxígeno puesta para concienciar de la importancia de vacunarse frente a la covid-19. Y es que aunque él tan solo pudo ponerse la primera dosis, el virus le ha afectado de tal manera que ha requerido hospitalización. Ha querido relatar el infierno que está viviendo a causa de esta enfermedad que ha afectado a miles de españoles desde el pasado año.

Juan Peña comparte una fotografía desde el hospital donde permanece ingresado

«Como veréis no es mi mejor fotografía, ni la subo para dar lástima ni mucho menos para causar ningún tipo de pena o preocupación; lo hago para concienciar que por favor todos de una Pu… vez nos vacunemos 🦠🦠💉💉porque si no esta maldita lacra no va a acabar jamás», ha comenzado diciendo. Juan Peña asegura que está viviendo sus horas más complicados debido a esta enfermedad: «Lo que estoy viviendo es un infierno por culpa del maldito bicho llamado COVID-19».

Habla de la importancia de la vacunación, ya que él se contagió del coronavirus días después de haberse puesto únicamente la primera dosis. «La vacuna no había hecho aún reacción en mi cuerpo cuando me he contagiado y lo que he sentido es lo más parecido a un tractor gigante que te pasa por encima de tu cuerpo y tus pulmones varías veces intentando aplastarte. Un volcán de fuego dentro de tu ser que te recorre de arriba a abajo y todo por el maldito virus». Asegura que en el caso de que hubiese tenido las dos dosis puesta, la cosa hubiera sido diferente: «Si hubiese tenido las dos dosis de vacunas puestas los síntomas no hubiesen sido ni la mitad de la mitad, pero sólo tenía una dosis porque aún me quedaban unos días para la segunda».

El artista se ha sometido a muchos test de detección del covid antes de dar positivo

Juan Peña, debido a sus compromisos profesionales y a su trabajo, siempre ha sido muy cauto con las medidas de seguridad realizándose numerosos test para detectar la enfermedad: «Mira que he sido precavido con mis PCR que me he hecho muchas para ir a cantar, mis test antígenos, los de saliva, los del bastoncillo, análisis de todo tipo…. pero cuando menos te lo esperas y donde menos lo esperas te contagias y empiezas a vivir la peor de tus pesadillas», confiesa.

A pesar de que está viviendo un momento muy delicado, se encuentra muy optimista de cara a su recuperación: «Voy para adelante, gracias al equipo médico d la S.S. de Madrid, me atienden con mucho primor, atención y cariño pero aún me quedan días de espera, de pruebas y de recuperación; confío en que en breve estaré con la familia que es lo q más deseo y con vosotros muy prontito encima de un escenario, como es lógico he tenido q cancelar todo».

El artista ha querido agradecer todo el cariño que ha recibido durante estos momentos tan difíciles: «Gracias por vuestros mensajes, sólo lo sabía mi gente más cercana, son ya muchos días en esta situación y no quería asustaros, estoy mucho mejor, pero sé que es la mejor manera de contar mi vivencia para tod@s los q aún no están vacunados de la primera o segunda dosis que lo haga ya; a mi me ha fastidiado los dos pulmones y rezo por ponerme fuerte, lo único q le pido a Dios», dice.

Y lanza un grito desesperado: «𝗣𝗢𝗥 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗥 𝗩𝗔𝗖Ú𝗡𝗘𝗡𝗦𝗘 porque aunque veáis en las noticias que el COVID ha bajado que así será, pero la planta de muchos hospitales están llenos, y como te contagies esto hay que vivirlo en las carnes cada uno para sentir esta maldita experiencia que no se la deseo ni al peor enemigo que exista. #vacunense#stopCovid En unos días habrá acabado la pesadilla 💪🏻».

Son muchos los mensajes de cariño que ha recibido

Son muchos los rostros conocidos y seguidores que han querido apoyarle en este momento tan delicado. Toñi Moreno le ha escrito: «Mucha fuerza amigo»; María José Suárez también ha querido mandarle un mensaje de cariño y apoyo en estos momentos: «Juan por dios! No sabía nada, mucho ánimo amigo ❤️❤️❤️»; o Álex Reyes, quien le ha mandado fuerza en estos momentos: «Recupérate pronto Juan, mucho ánimo un fuerte abrazo». Desde SEMANA también te mandamos mucha fuerza.