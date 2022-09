Juan Muñoz ha vivido uno de los mayores sustos de su vida, aunque por fortuna su aparatosa caída se ha quedado tan solo en eso, en un susto. El cómico, que había regresado a la actualidad con su discreto paso por ‘Supervivientes’, programa que terminó abandonando, ha sorprendido a propios y extraños al compartir una fotografía en la que aparece tumbado en la cama de un hospital. Como cabría esperar, la preocupación fue mayúscula, aunque la sonrisa que acompañaba al humorista ayudó a relajar en parte el ambiente. Eso sí, fijándonos más en los detalles, parece que la caída que ha sufrido Juan Muñoz ha sido muy peligrosa, pues se pueden ver magulladuras en su frente, así como el brazo izquierdo recién escayolado.

No ha hecho falta entrar en el mundo de la especulación para saber qué le ha pasado a Juan Muñoz, pues él mismo ha querido tranquilizar a sus fieles narrando cómo un infortunio ha terminado llevándole de urgencias al hospital y teniendo que se operado para remediar las consecuencias de una peligrosa caída: “Después de una caída tonta, afortunadamente solo me he roto la muñeca, y estoy a la espera de que me operen. Gracias al buen trato de los profesionales del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles”, detallaba en su sorprendente instantánea.

Pero para restar importancia a su traspiés y haciendo gala de su característico sentido del humor que le coronó como uno de los humoristas mejor pagados de nuestro país haciendo tándem con José Mota, quiso cerrar su mensaje con una chanza: “Últimamente no caigo bien”. Si se permite la licencia de gastar bromas es que se encuentra bien, pese al susto que se ha llevado y a la necesidad de ser operado para solventar las secuelas.

Como cabría esperar, la publicación de Juan Muñoz informando de que ha sufrido una caída que le ha llevado de urgencias al hospital y que debe ser operado ha generado un gran revuelo en sus redes sociales. Son muchos los seguidores los que han querido darle ánimos en su convalecencia, le animan a andar con pies más seguros y, como es esperado, le han demostrado lo querido que es. Es el caso de muchos rostros conocidos del mundo del espectáculo, como es Jorge Cadaval o Poty Castillo, pero también compañeros de ‘Supervivientes’, que le han mostrado su cariño como Yulen Pereira, Ainhoa Cantalapiedra o Rubén Sánchez Montesinos, pareja de Enrique del Pozo, que fue especialmente cercano con su mensaje: “Lo siento compañero. Sabes que te quiero y que te deseo lo mejor del mundo. Y lo que te pase me importa. Espero y deseo que tengas una buena y rápida recuperación. Cualquier cosa aquí me tienes hermano”, le dedicaba.