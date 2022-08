Hace año y medio saltaba la noticia, Juan José Ballesta y Verónica Rebollo rompían su historia de amor después de quince años juntos. La relación entre ambos no atraviesa su mejor momento y la ex del actor no ha dudado en comenzar una guerra que ha hecho pública a través de las redes sociales. Le acusa de no hacerse cargo de la manutención de su hijo, Juanito, de 14 años.

Verónica Rebollo ha contestado a un ‘post’ del protagonista de ‘El Bola’ que parece no haberle gustado en absoluto. «Tú eres la mujer de todas mis vidas, Vero. Nunca lo olvides. Pase lo que pase aunque no tengas la razón. Siempre estaré para ti y los tuyos». Visiblemente molesta, la ex de Juan José Ballesta añadía el siguiente comentario: «Voy a ser muy breve Juanjo. No intento hacer daño a nadie, decirte que pases manutención después de un año y medio no creo que sea hacer daño. El niño vive conmigo y el padre tiene obligaciones».

La guerra entre Juan José Ballesta y Verónica Rebollo

Aunque su ruptura fue amistosa, la relación entre ambos parece atravesar su momento más tenso. Verónica Rebollo en este post ha explicado que está trabajando en dos sitios distintos para pagar las facturas, entre ellas, los gastos de la casa, la luz, el agua y la comida. También acusa al actor de «aprovecharse» de la situación ya que no poseen convenio regulador, según indica. «Me dices que hasta que no lo diga un juez no me das nada».

El enfado por parte de ella va a más con la siguiente declaración: «No sé cómo tienes vergüenza a poner esas cosas sabiendo que no me voy a quedar callada. Que soy más clara que el agua y que lo poco que digo sube el pan. Valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Eso lo sabes tú y todo el que nos conoce. Así que no me hagas explotar que eres más falso y más bien queda».

Fue en enero del año pasado cuando el actor quiso compartir con sus seguidores la ruptura de la madre de su hijo. Aclaraba en un mensaje publicado en su perfil de Instagram que ella había tomado la decisión de dejarle. «Solo puedo decir que ha sido, es y será siempre siempre… La mujer de todas mis vidas. Dentro de lo malo hemos quedado bien y nos llevamos muy bien». También explicaba que habían sido unos meses muy duros y que todavía estaba intentando digerir la realidad. «Sinceramente. No sé si lo superaré algún día. Lo raro es que me haya aguantado 15 años». Entonces subrayaba que siempre estaría a su lado para lo que necesitase. «Vero cariño mío te deseo lo mejor, mi sol. Siempre estaré para ti y los tuyos».