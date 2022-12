Eran una de las parejas más solidas de la crónica social, pero su amor llegó a su fin. Jessica Bueno y Jota Peleteiro han puesto fin a su matrimonio tras diez años de relación y dos hijos en común. Una noticia que pillaba por sorpresa a todos y que ha estado rodeada de polémica. El que fuera jugador del Deportivo Alavés ha rehecho su vida y está de nuevo ilusionado. La joven que le ha robado el corazón se llama Miriam Cruz. Trabajan juntos en la empresa de él y han tomado la decisión de no esconderse más. Ambos han aparecido juntos posando en una imagen corporativa.

Jota Peleteiro y Miriam Cruz se conocieron en verano en Ibiza. La joven trabaja actualmente como modelo y es propietaria de varios restaurante de lujo. El flechazo surgió entre ambos y actualmente la joven trabaja en la empresa del exfutbolista. Aunque se ha mantenido en un segundo plano tras hacerse pública su separación, lo cierto es que el empresario ya no se esconde y posa felizmente junto a su nueva ilusión. Ambos aparecen juntos en una publicación de Rammalloc Sports, una de las empresas de Jota Peleteiro, en donde se anuncia el fichaje de un joven skater. Se trata de la primera imagen pública de la pareja.

Jota Peleteiro está al frente de la empresa mencionada anteriormente con la que quiso comprar el SD Compostela. Sin embargo, las negociaciones entre el exfutbolista y el histórico club de fútbol gallego no salieron adelante. No obstante, la empresa, con sede en el centro de Bilbao, están a la vanguardia de las tecnologías. Después de dejar el fútbol, el gallego se embarcó en varios proyectos empresariales y ahora triunfa en su nueva vida.

Así comunicó Jota Peleteiro su separación de Jessica Bueno

«Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible», decía el escrito que ha hecho llegar Jota Peleteiro. Poco después, reaccionaba Jessica Bueno y aseguraba que «la verdad solo tiene un camino».

A pesar de que el exfutbolista indicaba que todo había acabado en buenos términos, todo apunta a que no sería así. Horas después de comunicar que su relación con la modelo llegaba a su fin, Jota Peleteiro decidía eliminar todas las fotos de su ex de sus redes sociales. Mientras tanto, ella lanza mensajes en los que deja entrever que se siente dolida y que esta decisión no ha sido tan de mutuo acuerdo.