Fue a finales del mes de diciembre cuando Jessica Bueno confirmó su divorcio con Jota Peleteiro. A pesar de que en un principio parecía una separación amistosa, finalmente no ha sido así. Han sido varios los dardos envenenados que ha lanzado la modelo a través de las redes sociales. Sobre todo después de conocerse la relación del ex futbolista con una compañera de trabajo, Miriam. Ahora, Jota Peleteiro comparte un enigmático mensaje que bien podría ser una pulla a su ex. «El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Solo siéntate y espera», han sido las palabras que el empresario ha compartido a través de sus redes sociales.

Una reflexión que no es cosecha propia, pues es uno de los lemas más vistos a través de las redes sociales. Con sus palabras, Jota Peleteiro se defiende de todas aquellas críticas que lo señalan a él como el culpable de su ruptura o como el malo de la separación. Con esta reflexión deja claro que a pesar de que en un principio no parezca que él tiene la razón en todo lo relacionado con su matrimonio, solo el tiempo lo dirá. Sin lugar a dudas, lo que parecía un divorcio amistoso, todavía tiene muchos episodios por delante.

Jota Peleteiro comparte esta reflexión justo el día en el que Jessica Bueno celebra una gran noticia. La modelo ha anunciado que vuelve a subirse a las pasarelas. Poco a poco, va retomando su vida tras las complicadas semanas a las que se ha enfrentado al romper su matrimonio. A lo largo de este tiempo hemos visto a la ex de Kiko Rivera completamente rota. Sin embargo, intenta mantenerse y resurgir sobre todo por el bien de sus hijos. Ya ha comenzado una nueva vida en una nueva casa de Bilbao, donde sus hijos están cursando el colegio. Sin embargo, no descarta regresar a su ciudad natal, Sevilla, el próximo año para estar junto a su familia y amigos, quienes han sido un gran apoyo para ella tras su separación.

Según aseguraron en ‘Fiesta’, fue Jota Peleteiro quien rompió con Jessica Bueno tras 9 años juntos y dos hijos en común. Además, el que fuera futbolista le pedía que no preguntara cuáles habían sido los motivos de su separación ya que no quería hacerle más daño. Sin embargo, a esto se suma que Jessica ha descubierto como su ex está de nuevo enamorado de Miriam, una joven con la que ella se intercambia mensajes velados en el universo 2.0. Aunque el divorcio entre ellos está firmado y su relación finiquitada, se ven obligados a tener contacto por sus pequeños y a verse al vivir los dos en Bilbao. Algo que no está siendo fácil para ella, quien hace unos días mandaba un mensaje envenenado a su ex a través de la canción de Shakira y Bizarrap.

Cuando la de Barranquila sacó su nuevo tema, repleto de dardos envenenados a Piqué y su actual pareja, Jessica Bueno no dudó en postear la canción hasta en dos ocasiones. Eso sí, parece ser que luego se arrepintió porque antes de que pasaran 24 horas ya no aparecía el mensaje en el perfil de la modelo. Las redes sociales, por su parte, apuntaron a que claramente sí es un mensaje a Jota Peleteiro, hacia quien siente una gran desilusión