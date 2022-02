Las declaraciones de Rocío Carrasco continúan generando una auténtico tsunami de reacciones. La hija de Rocío Jurado no ha dudado en disparar duramente contra José Ortega Cano a través de su última intervención en televisión. La mujer del torero, Ana María Aldón, se ha pronunciado al respecto y ha reconocido estar harta. También ha ofrecido públicamente la respuesta de su marido.

La colaboradora ha querido dar un mensaje en ‘Viva la vida’ que viene de José Ortega Cano quien está viviendo este asunto con cierta tristeza. «Me ha dicho: ‘Estoy muy tranquilo. Tengo la conciencia muy tranquila'». Unas palabras con las que contesta a Rocío Carrasco quien le atacó duramente durante su intervención en la última entrega de ‘Montealto’. «Yo nunca he tenido un comportamiento ni ilegal ni delictivo. Puede que irregular algo haya hecho en mi vida como irme de mi casa a los 18 años. Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches… No he tenido ningún comportamiento ni delictivo ni ilegal», dijo tajante.

La protagonista recordaba así uno de los capítulos más difíciles en la vida de Ortega Cano que se produjo en mayo de 2011 cuando sufrió el accidente de tráfico en el que murió otro conductor mientras iba al volante bajo los efectos del alcohol. Fue condenado a dos años y medio de prisión por homicidio imprudente y conducción temeraria. Una pena que cumplió en la cárcel de Zuera, Zaragoza, en la que ingresó en abril de 2014.

Ana María Aldón, muy preocupada por Ortega Cano

«Mi marido está en el paredón», ha afirmado rotunda la colaboradora sin dejar lugar a dudas de que se encuentra en un momento delicado. «Estamos jodidos. Así no se puede vivir», ha reconocido. El matrimonio lleva más de un año arrastrando estar en el foco de la noticia desde que Rocío Carrasco rompiera su silencio. Tiempo en el que el diestro ha presentado distintos problemas de salud por lo que su mujer teme que todo vaya a peor. «Tengo miedo por su salud. Me preocupa. No es de ahora, ya me preocupaba de antes. No tendría aquí un corazón, tendría una patata», ha señalado.

La colaboradora también se ha mostrado dolida porque el paso por prisión de su marido vuelva a salir a la luz pública y cobre cierto protagonismo. «Las palabras de Rocío Carrasco son horrorosas», ha indicado indignada. «Me duele que se le recuerde, que se utilice esa etapa para hacer más daño. Si tienes algo que mostrar o decir, dilo. Te estás refiriendo a otra etapa que no tiene nada que ver», ha subrayado. «Estoy hasta aquí», ha recalcado dispuesta a hacer frente a las nuevas polémicas familiares. Mientras preguntaba a Rocío Carrasco si no guardaba ningún recuerdo bueno de su familia. ¿»Cómo no la van a querer?», añadía