Este sábado, Ana María Aldón aseguraba que en algunas ocasiones se había sentido menospreciada por José Ortega Cano y le volvía a pedir que saliera en su defensa ante los crueles ataques que estaba recibiendo por parte de su familia. Un día después, Fran, el sobrino del diestro, se sentaba en ‘Viva la vida‘ y arremetía sin piedad contra la diseñadora de moda. Ante sus polémicas palabras y para sorpresa de todos, el padre de Gloria Camila Ortega entraba en directo en el programa de Telecinco y sacaba las garras por su mujer. Una clara declaración de intenciones que seguro dará que hablar en los próximos días.

José Ortega Cano no entiende la polémica que está generando su familia y, aunque ha tardado algunas semanas, este domingo ha querido dar la cara por Ana María Aldón. «Cuando inicié de pareja con ella, eso era para siempre y es para siempre. Encima tenemos un niño que es un Orteguita, no tengo ninguna duda, es clavado a mí. Cuando lo vi nada más salir del vientre de su madre dije que era un Ortega», defendía a su mujer y a su hijo de los sangrantes comentarios de su sobrino.

El diestro quiere que le dejen tranquilo y tiene claro que está dispuesto a disfrutar de la vida por su mujer y sus hijos, aunque se lo ponen difícil. «Intento ser fuerte, pero llega un momento que ya la fuerza… No tengo fuerzas para luchar para tanta historia de tantas cosas que se hablan sobre mi persona… Lo que he hecho en mi vida es portarme bien con todo el mundo. Me deberíais dejar un poco tranquilo, a mí me gusta el buen rollo, la harmonía, pero también me puedo cansar y no quiero llegar a ese extremo», reflexiona.

Unas fuertes declaraciones que responden al último llamamiento desesperado de Ana María Aldón. En concreto, hace dos semanas, la diseñadora de moda aseguró que esperaba que su marido diera la cara por ella ante los incesantes comentarios que estaban haciendo sus familiares. «Estoy posicionado al lado de Ana María Aldón, tiene unos valores importantes. Queremos estar lo más posible con nuestros hijos, ojalá Dios quiera que esto dure mucho. Yo estoy con ella al 100%. Siempre le doy mucho ánimo porque en algunos momentos es un poco frágil, espero que siga siendo lo mismo durante toda la vida», aclara.

Así habla José Ortega Cano de su familia

En la llamada, José Ortega Cano también ha aprovechado para dedicarle unas palabras a Fran, su sobrino, y a su hermana Conchi. «Los quiero muchísimo porque mi familia es mi familia y todos tenemos defectos y virtudes. Lo que quiero es que seamos lo más felices posibles. Fíjate lo que está pasando en el mundo, las guerras, coronavirus… todo son cosas negativas y si encima el ser humano se encarga de llevar la contra…», expresa el diestro. Sobre su hermana, el diestro ha intentado quedar bien con ella y ha hecho hincapié en el cariño que le tiene. «Hacía de segunda madre conmigo, la quiero muchísimo, eso no tiene nada que ver que algunas cosas no se hacen nada bien», finalizaba.