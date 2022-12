Después de su divorcio con Ana María Aldón, José Ortega Cano continúa tomando el pulso a su nueva vida. Las salidas del diestro se han intensificado en las últimas semanas en las que se ha dejado ver acompañado de la cantaora Isabel Luna. Ahora el torero ha explicado cuál es la verdadera relación que le une a la artista. ¡Dale al play y escucha sus declaraciones!

Ortega Cano ha contado que la relación con Isabel Luna se remonta a treinta años atrás. «Yo soy compadre de su hijo, que ya es mayor y nos conocemos desde hace 30 años», contaba el torero tras presenciar su último espectáculo en el que, además, participó sobre el escenario. Mientras que ella subrayaba que el «arte» les había unido y aprovechaba para negar de forma tajante una posible relación. «Es un grandísimo amigo y una bella persona. Somos muy amigos, pero no es mi novio ni lo va a ser». La cantante se ha manifestado sobre Ana María Aldón y lo ha hecho en actitud crítica. «Yo no soy nadie para opinar de su vida, pero yo no estoy de acuerdo con que pasee intimidades. Haga quien lo haga. Yo de hecho a ella no la conocía».

Las declaraciones de la amiga de Ortega Cano

Isabel Luna, la amiga del torero, no aprueba la actitud que ha adoptado Ana María Aldón en la última etapa de su vida en la que ha acusado una gran exposición mediática. «Yo no pasearía mi vida íntima, ni mis desencuentros con mi marido, ni con la familia de mi marido. Creo que eso debe permanecer en la privacidad. Es verdad que genera contenido en televisión y uno factura dinero. Me parece muy loable que cada uno haga lo que considere con su historia. Hay un hijo en común y todas estas cosas son complicadas de gestionar con el paso del tiempo. Uno ahora está en lo alto, pero luego viene el descenso».

Ana María Aldón y Ortega Cano ya han comenzado su nueva vida por separado tras la firma de su divorcio. En el convenio regulador ambos han acordado que la custodia del hijo que tienen en común, José María, de 9 años, será compartida. La patria potestad es conjunta y el lugar de residencia del menor será la nueva casa de la diseñadora en el municipio de El Casar, Guadalajara, situado a 55 kilómetros de la capital