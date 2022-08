La muerte de la periodista Mónica Domínguez ha provocado un gran vacío no solo en su círculo. Con tan solo 38 años ha fallecido este fin de semana tras una larga enfermedad, un durísimo golpe que su familia está intentando digerir. Al igual que sus amigos y es que algunos de ellos no conocían su verdadero estado de salud. La comunicadora no había hecho partícipe a todo el mundo de su situación con el fin de no causar dolor y lo hacía ayudada de su enorme y preciosa sonrisa. La reportera de Cuatro no había dado pistas tampoco en sus redes sociales, donde hace solo unos días habló sobre lo relevante que es darle a cada cosa la importancia que tiene. «La preocupación nunca cura nada pero te roba la vida. Ya sabemos que el 90% de lo que nos inquieta jamás sucede pero ¿Y si podemos evitar esa cavilación?», escribió. Solo una semana después se confirmaba que Mónica había fallecido, muerte que lloran rostros conocidos como José Manuel Parada, amigo de la joven.

«Mi querida Moni, mi inolvidable paisana de Ponferrada. Mi adorada compañera de la comunicación. Como podíamos imaginarnos que tras tanta vitalidad y alegría nos escondías tan grave enfermedad para que no sufriéramos…», comienza diciendo. «Solo tenemos dolor y quiero dejar todo y marcharme corriendo a estar contigo en el último viaje sin las cámaras viajeras de @cuatrotv. Qué difícil será ir al Bierzo y que no estés esperándonos. No estaba preparado. Esperaba subirte al escenario en las próximas fiestas de la Encina donde tanto nos reímos el año pasado», continúa el presentador. Para ha finalizado una de sus cartas más tristes con un escueto «siempre en nuestro corazón», con lo que deja claro que recordará a Mónica pase el tiempo que pase.

Mónica Domínguez llevaba más de 15 años como reportera de Mediaset, por lo que ha hecho grandes amigos en televisión, los mismos que ahora lamentan su partida. Carme Chaparro se mostraba desolada al conocer su fallecimiento: «Acaba de morir esta sonrisa eterna, una de las personas más cariñosas, buenas y transparentes que me he encontrado en esta profesión en la que nada es lo que parece. Era la luz que iluminaba la redacción«, dice la periodista. Al igual que Sonsoles Ónega, quien también ha tenido la oportunidad de trabajar con ella y ha mostrado «su pena infinita» o Alexia Rivas que no podía reprimir sus lágrimas en pleno directo en televisión. «Solo me puedo acordar de sus padres, que son dos personas maravillosas. Lo más importante que tenía Mónica eran ellos y Ponferrada. Te quiero dar las gracias y que descanses», apuntaba Alexia en ‘Ya es verano’.

Desde el Ayuntamiento de Ponferrada aseguran estar consternados. Este lunes 1 de agosto tiene lugar su entierro a las 12 de la mañana en la Iglesia Parroquial del Buen Pastor, donde se prevé que acudirán todos los seres queridos de Mónica Domínguez.