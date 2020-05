José Manuel Parada ha desvelado este jueves el gran susto al que ha tenido que hacer frente. El presentador de televisión se mostraba muy activo en sus redes sociales últimamente, sin embargo, desde hacía una semana no posteaba en su Instagram. Siete días sin ninguna publicación sobre él. Aunque en un principio esta actitud no había llamado demasiado la atención de sus seguidores, lo cierto es que estaba luchando con un problema de salud que incluso le había llevado al hospital. Él mismo lo ha confesado en su perfil, donde junto a una fotografía de una cama que se quedaba vacía, Parada ha hecho una reflexión en la que, además de relatar este contratiempo, ha dado una buena noticia: no tiene coronavirus. «Nada mejor que tener salud. Nos lo han dicho siempre las abuelas. Qué placer dejar por fin el pijama y la cama vacía para otro enfermo que tiene que ser atendido. Afortunadamente NO TENGO coronavirus. He dado negativo en las dos pruebas. Que sustazo. A vivir aunque sea en casita de momento porque la tormenta no dura eternamente. Brillará de nuevo el sol en nuestras vidas», ha escrito. Entonces, saltaban las alarmas acerca de qué había podido suceder al gallego, ya que no había trascendido nada sobre ello.

Una publicación en la que muchos de sus seguidores le han enviado todos su ánimo, de hecho, su amiga y astróloga, Esperanza Gracía, le ha escrito un mensaje con el que evidencia la felicidad que le produce que José Manuel Parada haya recibido el alta hospitalaria. «Qué alegría más grande ‘Paradita’ de mi corazón», ha escrito la colaboradora de televisión. Ahora guarda reposo en su hogar y su único deseo es el de estar tranquilo. Aunque esta revista ha intentado contactar con él nada más conocer la información, por el momento, Parada no responde a las llamadas.

El presentador a sus 66 años se encontraba antes de este repentino ingreso hospitalario confinado en su casa y, aunque trataba de mostrarse esperanzado, no podía evitar mostrar su impaciencia porque terminara el estado de alarma. Sobre todo, durante las últimas semanas. «Queda menos, pero ¿cuánto queda?», escribió en su penúltima publicación de Instagram junto a un selfie en blanco y negro. Poco antes había cargado entre bromas contra sus followers, al compartir una imagen de un joven con una excelente figura como si se tratara de él mismo. «Solo quejas y quejas de los kilos que habéis pillado con la cuarentena. Pues yo he comido de todo y no he hecho ejercicio y la verdad no puedo quejarme. Si alguien cree que sí me lo razona por favor jajaja», comentaba.

Sus otros problemas de salud

Hace algunos meses José Manuel acaparó titulares después de ingresar por un problema de corazón. Tras algunos días sintiendo molestias acudió al hospital y el equipo médico tras valorarle creyó que la mejor opción era la de ingresarle. «Yo estuve mal el domingo, le eché la culpa a la tensión porque la tenía baja, dije voy a ir al médico que me mire y me controle. Es lo mejor que hay que hacer (…) Empecé a tener arritmias y me tuvieron que ingresar. Ha sido un sustazo», dijo entonces. No obstante, siempre mostró públicamente mucho tesón y optimismo ante cualquier revés que le diera la vida, en este caso relacionado con su salud. «Cuando vas en ambulancia y te dicen que hay un problema gordo tienes que pensar que puede haber algo definitivo, porque vas al médico normal por una tontería y te dicen: ‘Corriendo una ambulancia y que lo lleven’. De ánimos estoy muy bien», explicó.

Tras someterse a una serie de pruebas médicas recibió el alta hospitalaria. Eso sí, junto a un «aparatito para controlar el corazón». «Estoy contento, porque vas al hospital y ves las cosas que pasan, que solo puedes darle gracias a la vida porque te dé un sustito pequeño», añadió a mediados del pasado año.