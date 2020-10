El productor José Luis Moreno debe a Hacienda una cuantiosa suma de dinero, pero no tiene miedo de hablar de esta delicada situación sin pelos en la lengua. Considera que no lo han hecho bien desde el fisco y ha emprendido acciones legales para protegerse

José Luis Moreno no atraviesa por un buen momento económico, pero hasta en esta mala situación se ha acostumbrado el afamado productor de televisión a convivir. Sus deudas con Hacienda llevan ya varios años trayéndole por la calle de la amargura y destacando titulares que apuntan al patrimonio del empresario, así como a su alto tren de vida y a los motivos por los que no hace frente a su deuda con el ente público. Una cuestión que José Luis Moreno no ha tenido reparos en tratar con los reporteros de ‘Europa Press’, especialmente para dejar claro por qué considera que no debe pagar lo que debe, al menos no hasta que esté conforme con la deuda que le reclaman desde Hacienda y que le ha vuelto a situar en la desagradable lista anual de las personas –físicas o jurídicas- que deben al fisco más de un millón de euros. Un listado que este año ha aglutinado a 3.930 morosos por encima de esta significativa cifra.

En el caso de José Luis Moreno, la deuda con Hacienda asciende a los 2,7 millones de euros. Un agujero ingente en su economía personal que viene acompañado por los números rojos registrados por sus dos empresas: Kulteperalia y Alba Adriática S.L. La primera de las empresas citada tiene una deuda de 1,6 millones de euros, mientras que la segunda supera el millón de euros.

Unas delicadas circunstancias que le hacen ser merecedor de un puesto en el listado que tanto le ha molestado y por el que ha decidido emprender acciones legales, interponiendo un contencioso administrativo, al considerar que “ellos dan a la tecla y el departamento que ya ha llegado a un acuerdo contigo no sabe de esto y cuando debes siete dicen que son 21, por se lo han pasado a tres empresas”, comienza a explicar con detalle el productor de televisión, que asegura estar en uno de sus mejores momentos profesionales, a pesar de que las cuentas no le salgan desde hace años y en sus empresas los números rojos llamen la atención del fisco.

