José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, es un hombre discreto que suele mostrarse cauto ante las cámaras. Aunque es familia de una saga de profesionales de los medios de comunicación, no es habitual que haga declaraciones. Sin embargo, esta semana ha respondido a las preguntas de la prensa durante la entrega de los Premios Naranja y Limón, concedidos por la Peña Primera Plana, en los que Terelu Campos recogía el premio ‘Limón’. En este contexto, el yerno de María Teresa Campos no ha tenido reparos en hablar de cómo es su relación con su cuñada.

José Carlos ha contestado, sincero, sobre el premio que ha recogido su cuñada, que le ha sido otorgado por ser la famosa más agria del año con la prensa: “Depende del momento en el que te pillen, hay veces que no son los mejores o estás con gente que que no tiene nada que ver con esto, pero no creo que ella sea así ni mucho menos”. Incluso ha detallado cómo es su relación con ella: “Siempre he tenido una buena relación con ella y muy estrecha”.

El marido de Carmen Borrego asegura que la relación de esta con su sobrina siempre ha sido «cómplice»

Asimismo, se ha pronunciado sobre su relación con Alejandra Rubio y los desencuentros que esta ha protagonizado con Carmen delante y detrás de las cámaras: “Hay que dar importancia que realmente tiene. A su sobrina la ha querido desde que nació, han tenido una relación muy cómplice. Esto es parte del juego, es verdad que a veces el fuego es peligroso, pero uno cuando va cogiendo experiencia se da cuenta que hay cosas que a veces no puedes ser tan sincero”. Respecto a las declaraciones de Alejandra sobre la boda de su hijo no ha querido entrar en guerras: “Es joven, es libre y puede decir lo que quiere que decir, no entro en ese tipo de molestia o no molestia. No es algo que me importe en exceso, no es motivo de dolor”.

Sobre la labor que desempeña su mujer en ‘Sálvame’, José Carlos reconoce que respeta profundamente lo que hace: “Es ella, con el bagaje que tiene detrás. Ahora está en un buen momento”. No oculta que “ha habido momentos malos porque cuando ves que tu mujer lo pasa mal, lo pasas mal, pero yo entiendo que es su trabajo, si ella está contenta, yo la he apoyado siempre”. Carmen Borrego, sobre su marido: «Si le preguntan contesta educadamente»

Ajeno a guerras mediáticas, José Carlos tiene claro que «hay que darle importancia a lo que realmente la tiene». Unas palabras ante las que Carmen Borrego no puede estar más de acuerdo: «Él tiene absolutamente claro que no se quiere dedicar a esto. Una cosa es ser un personaje público y otra es darle normalidad a ser marido de alguien conocido. Él no va a ir a buscar a un reportero, pero si llega a un sitio y le preguntan contesta de una manera educada”.