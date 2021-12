José Antonio Avilés parecía estar viviendo una historia de amor de película. Sin embargo, a pocos días de acabar el año, el colaborador de televisión se ha dado cuenta que su novio tiene una doble vida. Es tal el disgusto que tiene que no ha dudado en compartir la experiencia más dura de su vida con sus seguidores en las redes sociales.

«Y un día…durante una conversación te enteras que la persona a la que quieres, con la que compartes momentos únicos… No es esa persona. Que tiene una relación abierta, que nada de lo que te ha contado es cierto, que a día de hoy está con su pareja viviendo su historia de amor y que tú solo has sido una historia más. Qué gilipollas he sido…», empieza diciendo muy decepcionado en los Stories de su Instagram.

Esta noticia ha sido recibida como un jarro de agua fría por José Antonio Avilés: «No sé ni qué hacer… No sé si buscarte y cantarte las cuarenta o dejar que todo pase y que sea un infeliz toda tu vida, porque lo que sí tengo claro es que lo hemos vivido… Lo hemos vivido de verdad y eso por mucho que te empeñes en negarlo… Eso los dos lo llevamos en el corazón. Suerte», termina diciendo.

José Antonio Avilés se ha dado cuenta de la doble vida de su novio

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Y es que el colaborador de ‘Viva la vida’ promete que dará más explicaciones al respecto: «En fin, ya sabéis de quién se trata. Si algún día tengo ganas, os contaré todo porque es heavy la forma de proceder de dicho individuo».

Además, revela que no se trata de ninguna broma y que todo lo que está viviendo es verdad: «Por cierto, no es una inocentada. Yo cuando empecé a escuchar creí que me estaban gastando una broma, pero no, es real como la vida misma», termina diciendo en sus Stories.

En alguna ocasión hemos podido ver a su novio en sus publicaciones

Vídeo: Redes sociales.