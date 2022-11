El flirteo entre Jorge Pérez y Alba Carrillo durante la fiesta de Navidad de la productora ‘Unicorn’ ha puesto en el punto de mira el matrimonio del ex Guardia Civil. El ganador de ‘Supervivientes 2020’ mantiene una sólida relación con Alicia Peña, madre de sus cuatro hijos y ha desmentido de forma tajante que estuviera atravesando una crisis sentimental. “Hasta ese tonteo que he tenido con Alba mi matrimonio era excelente”.

El colaborador, molesto con las informaciones que han dado algunos compañeros de Mediaset, ha querido despejar todas las dudas. “Es totalmente falso que mi matrimonio estuviera pasando por una crisis”. También ha asumido públicamente su error: «Yo sé que he metido la pata y voy a asumir las consecuencias. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Me rompe entender que alguien pueda beneficiarse de algo así. Hasta ese día que cometí ese grave error por ese tonteo mi matrimonio era excelente».

Jorge Pérez, hundido

Después de plantar cara al asunto en el programa ‘Fiesta’ -por su pillada en actitud más que cariñosa con Alba Carrillo-, el colaborador ha vuelto a intervenir a través de una llamada telefónica. Ha reconocido estar mal, pero también ha querido hacer algunas puntualizaciones tras escuchar un sinfín de comentarios hirientes hacia su persona. «Lo primero que quiero decir es que he fallado. Estoy intentando recomponerme sin buscar la compasión de nadie. Estaban esperando que fallase. Ahora intentan desde otros programas, otras personas, ahora que estoy roto, coger algo que pudieran repartirse. Que si no es la primera vez, que si Alicia se enfada conmigo cuando he ido a fiestas cuando ella siempre me anima a ir a las fiestas”.

Jorge Pérez ha cogido el tema por los cuernos y ha reconocido no haber estado a la altura. «No hay mayor responsable que yo por este tonteo y no culpo a nadie. Me culpo a mí. No busco medalla, no busco compasión. El dolor que tengo es mío y lo llevaré siempre», ha afirmado mientras Alba Carrillo se encontraba en el plató de ‘Fiesta’. «Estoy seguro que siempre habrá gente que esté dispuesto a recordármelo». Asimismo, ha manifestado su objetivo a partir de este momento: «Tengo que dar el lugar a mi mujer. Respetarla porque no la he respetada».

Por su parte, Alba Carrillo se ha mostrado afectada por lo ocurrido, sobre todo, porque considera a Jorge Pérez un buen amigo y su relación puede verse afectada. «Es una situación que podríamos habernos ahorrado por el daño que le hemos podido hacer a otras personas. Los dos estaremos de acuerdo en que fue una metedura de pata. Me duele y me duele hacer daño a la mujer de cualquier amigo y acabar disgustada con la gente que quiero».

La exmujer de Feliciano López ha subrayado que no se trata de una deslealtad. «Las infidelidades son traiciones, vengan de donde vengan, pero en este caso no fue una infidelidad. Él lo ha reconocido, yo también. Ambos hemos reconocidos nuestros errores. No sé qué más podemos hacer». También ha confesado que no le gustaría verse en la piel de su amigo. «Empatizo mucho con él. Lo de menos es el beso. Estábamos tonteando. Creo que hubo piquitos, pero no hubo la intención de tener una relación, ni de irnos a un baño, ni de irnos a otros sitios como se ha dicho».