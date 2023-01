Jorge Pérez continúa disfrutando de unos días en Galicia, su tierra natal, donde ha encontrado la calma y la desconexión después de unas semanas muy complicadas por culpa de la publicación de las imágenes en actitud cariñosa junto a Alba Carrillo en una fiesta. El que fuera colaborador de televisión decidió alejarse de los medios de comunicación y centrarse en la reconquista de su mujer, Alicia Peña, con la que está pasando la Navidad a pesar de todo. Desde su refugio para estas fiestas, acaba de compartir cómo ha celebrado la llegada del nuevo año.

Y en su publicación no olvidar enseñar quién es su persona favorita, que llegó a su vida el pasado año. «Celebrando la llegada del 2023, con lo mejor que me llegó en el 2022 #marlon #felizañonuevo«, escribe junto a dos imágenes. En una de ellas aparece solo, sonriendo, ante un paisaje con mucha naturaleza. En la otra, Jorge Pérez aparece con su hijo pequeño en brazos. Sin duda, su llegada ha sido lo mejor de su 2022.

El exGuardia Civil posa con lo mejor de su 2022

Para Jorge están siendo unas fiestas complicadas, pero desde el principio ha tenido claro que quería pasarlas con su familia. Su mujer está a su lado, demostrándole que a pesar de todo, quiere seguir adelante. Este ha preferido no pronunciarse en los platós de televisión, que era su medio de trabajo, y está centrado en arreglar las cosas con su mujer. Hace unos días tuvieron un encuentro con Isabel Rábago, que desvelaba cómo se encuentra la pareja: «Les vi hace dos noches y la verdad es que están bien, les vi unidos, compenetrados. Lo tienen superado ya», empezó explicando con una sonrisa en el rostro. No puede negar que está feliz de ver a sus amigos unidos de nuevo.

Aunque están pasando las Navidades fuera de Madrid, Jorge y Alicia tuvieron que venir para llevar a su hijo a urgencias. «Han estado en Madrid un día y medio, pero les vi muy bien. Jorge está sin barbas. Comieron y fueron capaces de mantener una conversación normal», continuó explicando.

La pareja parece estar superando el bache en su relación

Además, no dudó en desvelar las intenciones de Jorge Pérez. Después de semanas sin pisar un plató de televisión, este pretende volver al trabajo, algo que es muy sorprendente: «Jorge ha pasado un tsunami, me manifestó su intención de volver a trabajar si la productora y los programas están de acuerdo. Eso no implica hablar. Hay temas de los que tiene prohibidos hablar», aclara Isabel.