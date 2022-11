Jorge Pérez ha sido el protagonista del fin de semana tras la pillada con Alba Carrillo. El Guardia Civil ha reaparecido en el plató del Fresh de ‘Ya es mediodía’ para seguir defendiéndose de todo lo que se está hablando. Se ha mostrado de lo más arrepentido porque cree que tendría que haber abandonado la fiesta antes: «Debí pararlo, se me fue de las manos. Yo me tendría que haber marchado. El problema es que no lo hago, no me voy. No hay justificación».

Jorge Pérez desvela qué pasará con su matrimonio con Alicia

Aún así, Jorge Pérez ha desvelado que su matrimonio con Alicia Peña va a seguir adelante: «Nuestro matrimonio va a continuar, pero ahora es un momento de recogimiento. Hay que demostrar y los hechos son los que valen. Esto puede ser noticia un tiempo, pero mi trabajo es mucho más largo en el tiempo», ha declarado rotundo, consciente de que viene una etapa complicada tanto para él como para su mujer.

Alicia se pronunciaba hace apenas unas horas precisamente y aseguraba que necesita coger fuerzas: «Millones de gracias por todos los mensajes. Os he leído a todos y el amor que siento en ellos es muy bonito. Os merecéis una respuesta a cada uno, pero es imposible. Así que os daré una respuesta a todos por aquí, con mi verdad de lo que siento, en cuanto coja un poco de fuerzas. Gracias de corazón», declara la coach en su perfil de Instagram.

Las primeras palabras de Alicia demuestran cómo se encuentra

De su mujer ha hablado también Jorge, que ha desvelado cómo se encuentra ella en estos momentos: «Mi mujer lo ha visto. Para ella es doloroso. Ella está mal», ha declarado. Además, se muestra triste cuando piensa en los 13 años que han estado juntos y en lo que han construido: «Habíamos construido algo maravilloso. Yo he defendido que los matrimonios no son perfectos, yo he tenido problemas. Ahí está el trabajo que tienes que hacer cada día. He tirado por tierra todo eso. Seguimos siendo una familia, hay una herida que hay que curar, luego habrá una cicatriz que habrá que vigilar».

Él sigue defendiendo que no hay beso y asegura que seguirá diciéndolo a pesar de todos los vídeos que se han publicado: «Estoy mal, jodido. La situación es para ello. El etiquetarlo es lo menos importante. Para mí es un tonteo ido de las manos, es una absoluta falta de respeto hacia mi mujer. Yo ya estoy destrozado. Para mí no es relevante que haya o no haya beso. No hay beso. Hay muchas perspectivas, no hay beso, puede que haya cruce de labios. El morreo es inexistente. Es interpretable, pero me daría decir que hay beso, pero es que no lo hay. Para mí la gravedad es la misma. No hay beso. «.

Él sigue defendiendo que no hay beso con Alba Carrillo

No ha dudado en hablar de la modelo, a la que ha defendido de manera rotunda. De hecho, asegura que no cree que esta fuera con la intención de mostrarse con actitud cariñosa con Jorge. De ella ha hablado de manera muy cariñosa: «Alba es una persona extrovertida, divertida y alocada. No pienso que Alba fuera con esa intención», declara de la modelo, con la que trabaja y con la que tiene una química especial. Jorge Pérez ha desvelado que desde que saltara la noticia ha hablado con Alba: «Ella me escribió y yo le contesté. Es verdad que no hemos vuelto a hablar, yo la entiendo, porque ella también tiene familia».

Pasó gran parte de la noche con ella y los vídeos así lo demuestran. Si Alba habló este pasado domingo de la química que tiene con Jorge, este ahora ha mencionado lo mismo: «Entre nosotros hay química, pero no tensión sexual. Además, si etiquetamos esto de tensión sexual, parece que es una tensión sexual no resuelta», dice.