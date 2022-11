Dulceida y Jorge Javier Vázquez se han conocido este jueves. La influencer estrena uno de los proyectos más especiales para ella, ‘Dulceida al desnudo’, un documental que se puede ver en Prime Video y que está producido por Mediterráneo (Mediaset). La joven, que tiene más de tres millones de seguidores en las redes sociales, ha abierto las puertas de su casa para hablar un rato con el presentador. “Me hace mucha ilusión conocete porque he pasado por distintos estados contigo. Al principio no te soportaba”, se ha sincerado con ella.

«Me he dado cuenta de cómo te haces mayor y no comprendes a las nuevas generaciones y a los nuevos trabajos. Pensaba eso no es un trabajo, ¿qué hacen estas?», continuaba el de Badalona. También le ha preguntado su edad (33 años), porque está sorprendido de su capacidad de trabajo: “He empezado a ver el documental y aconsejo a la gente que lo vea porque me parece una brutalidad lo que trabajas, las horas que echas. Nosotros vemos el resultado final, pero el premio». Al escritor y presentador le ha llamado la atención la manera en la que ha logrado «trasladar a la gente el trabajo que hay detrás porque se ve que lo hacéis tan fácil».

Jorge Javier, impresionado con la «fortaleza mental» de Dulceida

«Me asombra que tengas esa fortaleza mental, para una persona como tú constantemente cosas buenas y malas debe de ser impactante”, le ha explicado el conductor de Telecinco. Dulceida estaba encantada de escuchar sus halagos: “Soy fuerte, pero a veces flaqueo. Estoy muy contenta porque es muy difícil enseñar en lo que consiste lo que es nuestro trabajo”.