Jorge Javier Vázquez ha estallado contra las últimas declaraciones de Rocío Flores en el plató de ‘Sálvame‘. Este jueves, la hija de Antonio David Flores ha regresado a ‘El programa de AR‘ después de 25 días alejada del trabajo. En su vuelta a televisión ha hablado, una vez más, de Rocío Carrasco. «Las mismas personas que llevan años calladas son las que ahora le ponen en lo más alto, pero las únicas persona que han vivido en esa casa somos yo y mi hermano. Si a mí algún día me da la gana y cuento mis vivencias, se cae España. Entonces vamos a tener más cordura, porque la libertad la tenemos ahora pero hace un tiempo no había libertad para expresar absolutamente nada», decía.

En su intervención en el programa de Telecinco, la joven aseguraba que nunca ha faltado el respeto a su madre: «Siempre he pensado que es mi madre, la respeto ante todo porque es lo único que he hecho. Jamás nadie me ha podido escuchar hablando mal de ella, jamás he atacado a mi madre y siempre la he respetado, siempre he estado ahí, siempre siempre. Todo está muy bien, vamos a esperar a la docuserie… Te juro que viéndolo me ha pasado por mi cabeza toda mi vida. No tengo miedo a decir lo que pienso». Estas palabras han hecho estallar al presentador, quien le ha enviado una rotunda contestación en directo.

«Me alucina que Rocío Flores diga que jamás le ha faltado el respeto a su madre»

«Tengo que responder a una cosa. Me alucina que Rocío Flores diga que jamás le ha faltado el respeto a su madre. Esto es mentira. Acaba de tratar como una mema», ha empezado diciendo el de Badalona. A continuación, mandaba un claro mensaje a la nieta de Rocío Jurado. «El lunes, para responder a Gloria Camila, dice Rocío Flores: ‘No, no, mi madre responde el lunes porque no es capaz de sentarse en una mesa y contestar a las cosas que se le dicen al momento. Mira, no. Tu madre no contestó el lunes porque una persona de la productora consideró oportuno, y yo estaba delante en ese momento, que contestara el viernes para tener más contenido en el programa. Y porque sabía que esta semana se iba a liar. Pero tu madre estaba perfectamente preparada para contestarle a Gloria Camila». Por último, zanjaba: «Cuando hablamos de respeto, deja de tratar a tu madre como si fuese una tontita».

Lo cierto es que este jueves, Jorge Javier se ha despachado a gusto sobre lo que piensa de Rocío Flores. Minutos antes de lanzarle estas palabras, reflexionaba sobre la manera en la que esta y su padre han gestionado la ruptura del malagueño con Marta Riesco, una información que adelantó SEMANA en exclusiva. «¿Y si Antonio David y Rocío Flores estaban compinchados y ahora ella tiene que hacerse la sorprendida? Seguro que Antonio David y Rocío Flores tenían todo el tema de Marta Riesco preparado, y ahora la niña tiene que hacerse la sorprendida para no quedar mal, pero estoy seguro que de ya lo sabía”. Duro al referirse al ex de Rocío Carrasco, ha sentenciado el catalán. «Estamos hablando del apenado un señor que maneja la prensa del corazón y que sabía que la tita Marta había sido repudiada por Isa P”.

Y es que Rocío Flores ha evitado entrar en detalles sobre el final del idilio entre su padre y la colaboradora. «Ahora hemos hablado de su relación con Marta, pero no sé si están. No quiero saber absolutamente nada de la relación que tengan, es una cosa en la que no me voy a meter por lo menos ahora públicamente. Marta también trabaja en este programa, si quiere decir algo que baje y que lo diga. No quiero saber nada de Marta«, explicaba en el plató de ‘El programa de AR’. Para Jorge Javier, Rocío sabía perfectamente de la ruptura desde tiempo atrás, pero ha evitado hablar de ello.

El presentador ha compartido también sus opiniones tras la operación de pecho de la colaboradora. «No me gustaría ser joven en esta generación», ha apuntado. En relación al retoque de la joven en un centro de medicina estética, ha manifestado que esta «es una chica objetivamente guapa». Pero lamenta que la juventud de ahora vive demasiado pendiente del físico y del culto al cuerpo porque tienen una «obsesión con la imagen» y «tienen que tener la cara perfecta, la boca perfecta. Me parece una presión«. Y aunque aclaraba que «no hablo de ella en particular» sus reflexiones surgían a raíz del nuevo aspecto de la nieta de ‘la más grande’.

