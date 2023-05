Jorge Javier Vázquez reaparece en plena baja junto a Rocío Carrasco

Llevábamos nueve días sin saber de Jorge Javier Vázquez. El presentador está de baja "manera temporal por prescripción médica", tal y como ha indicado Mediaset en un comunicado. "Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación", destacaban desde el grupo de Fuencarral, sin especificar el motivo de su baja. Ahora sabemos que el presentador se encuentra bien. Prueba de ello es que se ha dejado ver en pleno periodo de descanso por cuestiones de salud en un teatro de Madrid. Allí ha ido acompañado de su amiga Rocío Carrasco.

La fotografía del conductor acompañado de la hija de Rocío Jurado fue realizada el pasado jueves, día de emisión de la gala de 'Supervivientes', que suele presentar el de Badalona. La imagen, publicada en Instagram por una cuenta de apoyo a Rocío Carrasco, muestra a un discreto Jorge Javier sentado en una grada del teatro. A su lado, en una fila de asientos desocupada, estaba Rocío Carrasco. "Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco en el teatro la noche de 'Supervivientes'... Me alegro de ver esta foto ya que quiere decir que Jorge Javier está bien... pero lo echo de menos en televisión", asegura la propietaria del perfil Sororidad78, donde se ha difundido la foto.

La instantánea ha provocado numerosas reacciones por parte de sus seguidores. "Qué injusto me parece todo... y no se merece salir así. Es el mejor presentador y las galas no son lo mismo sin él", destaca un usuario de las redes. "Supervivientes' es él!! Cuánto se le echa de menos", lamenta otro. Hay quien manifiesta su interés por saber cómo está y se plantea qué podría sucederle tras haberse dado de baja: "Debería contar, al menos en sus redes, que está pasando".

"Jorge Javier está en casa relajado, recuperado", ha explicado Carlos Sobera

La preocupación por el estado de salud de Jorge Javier aumentó hace una semana, cuando Carlos Sobera se presentó en el plató de 'SV' y explicó los motivos de la ausencia de su compañero. El vasco confirmó que la falta de su compañero era por cuestiones médicas. "Se encuentra indispuesto pero no pasa nada. Está en casa relajado, recuperado y el próximo jueves vendrá", explicó. Y aunque vaticinó que pronto regresaría al trabajo, lo cierto es que aún no lo ha hecho.