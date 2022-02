La relación entre Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito no para de sufrir altibajos. A pesar de que hace unos días hacían las paces en el plató de ‘Ya son las ocho’, donde Jorge acudía en calidad de invitado, las cosas no van bien entre ellos. Y es que las últimas declaraciones de la ex mujer de Amador Mohedano siguen trayendo mucha cola. Todo lo que pasa en el universo Jurado da mucho de que hablar. Rosa Benito, que no ha cerrado una puerta a una reconciliación con su sobrina, Rocío Carrasco, tampoco ha querido posicionarse del todo del lado de su sobrina. ¿Está jugando a una doble posición? Sea como sea, esta actitud no le ha gustado nada a Jorge Javier Vázquez y así mismo lo ha hecho saber a los tele espectadores de ‘Sálvame’.

Jorge Javier Vázquez encuentra una explicación a la postura de Rosa

Rosa Benito va con pies de plomo debido a que no sabe que se va a contar en ‘En el nombre de Rocío’ y en ‘Licencia para hablar‘, el nuevo especial de ‘Montealto: el regreso a casa’, que se emite este viernes. En este programa especial, los miembros no mediáticos de Rocío Carrasco hablan de la relación con los Mohedano, entre otros temas. Por este motivo, la cuñada de La Más Grande va con pies de plomo y no quiere posicionarse al lado de su sobrina, a pesar de que hace unos días le dijo que la quería en su vida y le pedía mantener una conversación en privado. A pesar de esta llamada de atención a Rociíto, sigue sin ser clara respecto a su postura. Esto ha hecho enfadar a Jorge Javier.

“Acabo de reflexionar. Ya sé porque Rosa Benito está actuando así. A ella le preocupa muchísimo el documental que se va a emitir mañana en ‘Montealto’, ‘Licencia para hablar’. Y entonces yo creo que ella no quiere apoyar del todo a Rocío Carrasco porque necesita armas para llegado el momento seguir atacando«, ha comenzado diciendo el presentador en la tarde de este jueves. Jorge Javier asegura que «ella está ahora en el periodo de estrategia».

Rosa Benito estaría esperando a la emisión del nuevo documental sobre Rocío Carrasco

Según el presentador, Rosa Benito estaría esperando a ver que pasa mañana en el nuevo especial para llegado el momento, poder defenderse. Jorge Javier cree que no puede dar el «total apoyo yo a su sobrina» por si en el documental que se emite este viernes, la imagen y la figura de Rosa Benito «sale dañada, ella puede puede decir «lo sabía» porque mi sobrina era así, así y así. Fíjate lo que ha hecho con sus hijos”, ha dicho Jorge Javier. No es la primera vez que el presentador insta a Rosa Benito de que se moje.