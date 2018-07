Hoy es 25 de julio y eso significa que es un día grande para uno de los presentadores estrella de la televisión nacional: Jorge Javier Vázquez. 48 son las velas que sopla un hombre al que si hace un año le dicen cómo iba a estar su vida ahora, seguramente no se lo creería. Y es que muchos son los cambios que ha tenido que afrontar en los últimos 365 días.

El más significativo ha sido su ruptura con Paco, el hombre que ha llenado su corazón y dado alegría a su vida durante los últimos diez años. Su ruptura supuso un vacío sentimental y acarreó decisiones como poner a la venta la espectacular casa en la que vivían, en plena zona de Sol (Madrid). Todavía no ha conseguido deshacerse del inmueble y no será por ganas, pero los expertos inmobiliarios consideran que debería rebajar su valor considerablemente. Hasta ahora la vivienda no había estado vacía porque tenía como inquilino al Mago Pop, uno de los grandes amigos de Jorge Javier en el mundo de la interpretación, pero todo apunta a que ya ha dejado de vivir en ella.

En lo personal, Jorge Javier Vázquez ha vivido sus primeras vacaciones como soltero. Ha estado en las Maldivas con una buena amiga, junto a la que ha reído y ha reseteado para lo que le viene. Su ilusión ahora mismo se llama ‘Grandes Éxitos’, la obra con la que se ha estrenado como productor teatral. Estos días se encuentra representándola en el Tívoli de Barcelona. Después hará una pausa y volverá a tener un periodo vacacional que disfrutará en casa de su madre, que le cuida y le quiere como nadie. Será la antesala a uno de los proyectos profesionales en los que más ilusión tiene, ponerse al frente de ‘GH VIP’. Todo llegará, de momento, toca disfrutar de su cumpleaños.