El presentador, que acaba de cumplir 50 años, disfruta ya de unas merecidas vacaciones que ha arrancado compartiendo una foto en bañador.

Jorge Javier Vázquez ha comenzado, por fin, sus vacaciones de verano. Un merecido periodo de descanso que llega después de muchos meses de intenso trabajo frente a las cámaras. También se producen días después de celebrar su 50 cumpleaños. Enfrentarse a esta cifra redonda le invita a pensar sobre todo lo vivido. «Hoy me voy de vacaciones y esta noche cumplo 50 años, es momento de reflexionar. Me quiero ir libre de conflictos», decía el pasado viernes en ‘La última cena’, horas antes de soplar las velas de su tarta.

El de Badalona ha cumplido medio siglo de vida tras un año cargado de emociones intensas: ha sido operado en dos ocasiones tras sufrir un ictus en marzo de 2019 y aún sigue en tratamiento para combatir la depresión. Eso sí, a pesar de los reveses de los últimos meses, no ha perdido su sentido del humor. Tampoco sus ganas de trabajar, porque ha estado al frente de las cámaras durante toda la cuarentena.

Las vacaciones en el mar de Jorge Javier

Hace apenas unos días admitía que estaba deseando «largarse» unos días «porque estoy justo en ese momento en el que no me aguanto ni yo. Reconocerlo me parece un buen primer paso para intentar mejorar», admitía en su cuenta de Twitter. Ahora, por fin, se ha marchado a un destino que no ha desvelado. Solo ha mostrado su torso en la cubierta de un yate. Jorge Javier ha inaugurado sus días de relax con una foto en la que aparece mirando al mar y enseñando su figura, cubierta únicamente por un minúsculo bañador.

Sus seguidores aplaudían su instantánea deseándole que disfrutara de su escapada. «Disfruta de tus vacaciones, te las mereces», le han recordado. Otros han alabado su ceñidísimo modelo de ropa de baño: «Turbo-paket power!!! Me encanta».

Feliz ante su vuelta al teatro

Durante su tiempo de descanso, Jorge Javier podrá desconectar y cargar las pilas para afrontar la próxima temporada televisiva. En ella compaginará también su esperada vuelta al teatro el próximo mes de septiembre. Entonces estrenará el montaje de ‘Desmontando a Séneca’, cuya representación tuvo que ser cancelada ante el estallido de la crisis sanitaria del coronavirus en España. El pasado mes de marzo estaba todo listo para arrancar la obra de Juan Carlos Rubio en el Teatro Góngora de Córdoba, pero el Estado de Alarma -decretado el 14 de marzo- truncó los planes del catalán.

«No tengo miedo, solo ilusión. Ilusión de volver a subirme a un escenario, de ponerme a estudiar, de ensayar, de ponerme nervioso», ha reconocido. «Me apetece recorrer España con la gira, de sentir de nuevo el contacto con el público».