A seis meses de uno de los momentos más esperados del año, la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, el próximo 22 de junio, la colaboradora de ‘Sálvame’ sigue cuidándose para no dar muchos detalles sobre su ‘sí, quiero’. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez, que tan bien la conoce, consigue sonsacarle algún que otro detalle cuando coinciden en el plató del programa de Telecinco.

Leer más: La sorprendente llamada de atención de Jorge Javier Vázquez a Antonio Tejado

Eso mismo pasó la tarde del miércoles, en la que la de San Blas confirmó que no estarán entre los asistentes ni Antonio Tejado ni María del Monte, una mujer que, pese a no invitarla, reconoció que le cae “muy bien”. Entonces, ¿por qué no quiere que la acompañe en uno de los días más importantes de su vida? Eso es precisamente lo que debió pasar por la cabeza de Vázquez que, a bocajarro y sin previo aviso, le preguntó: “¿va a ir Isabel Pantoja?”.

El silencio se hizo en el plató y, tras unos segundos de duda incómoda, Belén contestó con un rotundo “no” que podría haber terminado con la cuestión sino fuera porque iba acompañado de una sonrisa que volvió a despertar las sospechas de Jorge Javier.

Consciente de que la duda estaba en el aire, el catalán intentó seguir tirando de la lengua a Esteban y, para ello, no dudó en “amenazarla”. “Si Isabel Pantoja va a tu boda, yo tengo que ir cobrando”, presionó Jorge Javier a Belén y es que parecía tener muy claro que si la tonadillera es una de las invitadas conseguirá arrebatarle el protagonismo a la novia. “Es que va a ser la foto más solicitada”, aseguró.

A cambio de no desvelar lo que sin duda sería un bombazo, la colaboradora televisiva llegó a un trato con Jorge Javier: podrá cantar en su boda y mostrar sus dotes vocales a todos los allí presentes.

Más contenido .....