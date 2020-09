Jordi Alba y su mujer, Romarey Ventura, han dado la bienvenida a su segundo hijo, una niña a la que han llamado Bruna. No pueden estar más felices.

«Bienvenida al mundo. Mamá y Bruna están genial. Eres una campeona @romarey_ventura Te amamos pequeña ❤️», escribía Jordi Alba muy feliz después de haber dado la bienvenida a su segunda hija. Tal y como desvela el futbolista, tanto la madre como la pequeña están bien y ahora toca disfrutar de la llegada de su segunda hija. La pareja ha decidido desvelar el nombre de su hija, a la que han llamado Bruna.

Por su parte, Romarey compartía la misma imagen de su pequeña, pero desvelando el peso de su hija. «Bruna Alba Ventura. 3,280 kg de puro amor. Te amamos», escribía la mujer de Jordi Alba muy feliz por la llegada de su segundo hijo. La pareja no ha parado de recibir mensajes de cariño y felicitaciones por la gran noticia, no solo por parte de personas anónimas, también de rostros conocidos.

La llegada de Bruna llenará de felicidad también a su hermanito mayor, Piero, que nació en enero de 2018. Aunque tendrá que esperar un poco para poder jugar con ella, el primer hijo de Jorge Alba ya tiene a la mejor compañera de juegos en casa: su hermanita pequeña.

En la foto que han compartido orgullosos los papás vemos a la pequeña Bruna con su chupete rosa personalizado con su nombre, que tiene el mismo color que el jersey que lleva la pequeña. Además, han protegido sus manitas con unas monoplas de estrellitas para que no se haga heridas con sus uñas en la carita.

Han recibido numerosas felicitaciones

«Felicidades amigo Jordi!!!!», le escribía David Bisbal, «Muchas felicidades crak!😘❤️🥰🔝», le dedicaba su amigo Xavi Hernández, «Enhorabuena a los dos hermanos, un beso enorme 😘😘😘», le escribía Santi Cazorla, «Enhorabuena 😍❤️😘», le decía Rafa Mora a Jordi Alba.

Por su parte, Romarey también ha recibido algunos mensajes por parte de rostros conocidos en su instantánea: «Ohhh ♥️♥️♥️♥️», le decía Laura Matamoros, «Enhorabuena belleza!!!! Bienvenida Bruna❤️», le dedicaba Vicky Martín Berrocal, «Enhorabuena 💖💖 bienvenida!!!», le decía Laura Escanes, «Oiiiix💕💕💕 Bienvenida pequeña! Estamos deseando conocerte! 😍😘», declaraba Melissa Jiménez.

La última vez que Romarey compartió una foto fue el pasado 11 de septiembre, presumiendo de avanzado estado de gestación. La mujer de Jordi Alba presumía de embarazo en una preciosa foto en blanco y negro, en la que desvelaba que estaba deseando conocer a su hija.

«38 semanas dentro de mi, no veo el momento de conocerte. #Teesperamosconmuchasganas 💕», escribía hace unos días. La siguiente instantánea que ha compartido ya era de su pequeña Bruna. Romarey no puede estar más feliz por estar viviendo esta bonita etapa en su vida cuando la situación de nuestro país es muy complicada. Ha sido un verano muy diferente por la situación, pero eso no les ha impedido pasar unos días en familia para desconectar del trabajo. Ella misma compartía algunos momentos de sus vacaciones en las redes sociales. El próximo año ya podrán disfrutar del primer verano de la pequeña de la casa. No hay nada mejor que recibir noticias tan bonitas como estas en estos momentos de crisis.