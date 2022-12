Johnny Depp y Amber Heard vuelven a ser noticia una vez más. Eso sí, no por reencontrarse en los juzgados, sino por el acuerdo al que han llegado para no tener que hacerlo nunca más. Finalmente ella deberá pagar al actor un total de un millón de dólares, siendo su póliza de seguro la que se haga cargo de todo. Han sido los abogados de Johnny los que han revelado a dónde irá parar el dinero que reciba: a una asociación benéfica «de verdad». Precisamente con este detalle ‘disparan’ contra Amber, quien en su día se comprometió a pagar lo recibido por su acuerdo de divorcio, pero nunca lo hizo. Aunque ella dio varias explicaciones, ninguna de ellas convenció a los seguidores de la ya extinta pareja.

Los últimos meses entre ellos han sido cuánto menos surrealista. Cabe recordar que este verano Amber Heard dijo seguir enamorada de Johnny, a pesar de todas las batallas a las que se había enfrentado. «Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude», ha dicho en la NBC News. La actriz comenta que no le guarda rencor a su ex, a quien ha denunciado por maltrato y a quien también ha acusado de abuso sexual. «Me pateó en la espalda y caí al suelo. Nadie hizo nada», dijo en uno de los juicios contra él.

Durante estos días se ha confirmado que Amber Heard y Johnny Depp han llegado a un punto en común para poner así punto y final a esta época tan convulsa de su vida. Sin embargo, con este acuerdo asegura que no admite ni concede que mintió sobre su denuncia de haber sido víctima de maltrato. Quiere mirar hacia el futuro y dejar de lado todo lo sucedido tras su batalla judicial y, por ello, se niega a seguir peleando en los juzgados contra su ex. Así reza en el comunicado emitido por ella: «Al resolver este caso, también elijo la libertad de dedicar mi tiempo al trabajo que me ayudó a sanar después de mi divorcio; trabajo que existe en ámbitos en los que me siento visibilizada, escuchada y creída y en los que sé que puedo efectuar cambios»