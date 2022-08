La historia de amor entre Joaquín Torres y Raúl Prieto pronto se sellará con una boda. Tal y como ha revelado el arquitecto, se ha comprometido con el periodista y director de ‘Viva la vida’. «Estos días se ha especulado con mi posible boda con Raúl Prieto, y aunque no hablo jamás de mi vida personal en esta página, hoy he decido contaros que, tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un “anillo“ de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación, y le pedí matrimonio al amor de mi vida«, arranca diciendo en un emotivo escrito.

«Tras años de miedo, de remordimientos, de culpas, de vergüenzas… y de dos hijos que tenía que proteger ante todo. Tras hablar con ellos y darme su beneplácito, decidí cumplir la promesa que le hice un día a Raúl: Le gritaría al mundo que es el amor de mi vida. Y eso haré la próxima primavera en una ceremonia ante los míos, ante los nuestros», continúa. «En un lugar de la vieja Europa, donde toda nuestra gente que jamás me ha juzgado por mi sexualidad, que jamás ha tenido ni un reproche por ser quien soy… esa gente que es mi mundo».

«No imagino mejor compañero de vida», reconoce Joaquín Torres en un emotivo comunicado

«Raúl después de mis hijos lo es TODO», destaca Joaquín Torres. «Y darle su sitio y que él me dé el mío. Es algo que pone punto y seguido a una historia repleta de espinas. Hemos superado muchas cosas juntos, y no imagino mejor compañero de vida… Una vida en la que he perdido tanto, tanto, tanto tiempo por cobardía, pero ya NO. La cara B del disco es solo nuestra».

Sincero como nunca al hablar de su idilio con el comunicador, el arquitecto concluye su misiva en las redes sociales reafirmando lo que siente por su pareja: «Raúl, ahora sí que sí. Ahora ya nada puede impedir que sea tuyo y que seas mío para siempre. Te amo». Lo cierto es que los rumores de boda entre la pareja saltaron hace dos días, cuando Raúl Prieto subió un post a su perfil de Instagram en el que aparecía con Joaquín dando un paseo. Todo ello con una breve frase: «Con él siempre y pronto para siempre». Sus palabras no tardaron en despertar el interés de sus amigos. «¡Toma ya! ¡Viva el amor verdadero! ¡¡¡Cuando nada ni nadie interfiere en el amor!!!», expresaba una emocionada Terelu. Por su parte, Paz Padilla les lanzaba una respuesta de apoyo: «¡Toma ya! Viva el amor verdadero!!!!!! Cuando nada ni nadie interfiere en el amor!!!».

Ahora que la feliz noticia está confirmada, el entorno de la pareja no cesa de aplaudir su decisión. Me alegro muchísimo. «Enhorabuena y un beso enorme a los dos!», les ha dicho Cristina Cifuentes. Ion Aramendi ha sido uno de los primeros en felicitarlos: «Enhorabuena, qué bonito! Un abrazo grande, sed muy felices!». Solo falta por conocer cuándo y dónde tendrá lugar un enlace que promete ser emotivo y muy especial.