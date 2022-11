Joaquín Prat ha vuelto este martes al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para retomar sus compromisos profesionales. Ha estado unos días fuera porque necesitaba desconectar de unos meses complicados de trabajo. Para ello no se quedaba en España y cogía un avión para disfrutar de una escapada a Colombia tras confesar que está enamorado. Junto a el presentador estaba su nueva novia, a la que no ha dudado en presentar en sus redes sociales hace apenas unas horas. Eso sí, siempre manteniendo en secreto su intimidad.

Hace unos días se atrevía a compartir una instantánea en el que lo veíamos tumbado sobre ella en la cama, pero ahora ha dado un paso más. Joaquín Prat ha enseñado parte de su cara, en su mayoría oculta con su pelo largo. Aún así, podemos ver algo de ella. Pero la foto estaba acompañada de una declaración de amor que no ha dejado a nadie indiferente: «Para mí… solo tú», escribe junto a un emoticono de una salamandra, que podría tener para ellos algún significado especial.

Joaquín Prat presenta a su novia junto a una declaración de amor

El presentador de televisión se está dejando llevar y no puede esconder su felicidad. Este paso no ha sido el único que ha dado para confesar que está feliz. Hace unos días, antes de viajar a Colombia, reconocía estar enamorado en el plató de su programa. En pleno directo hacía una confesión: «Estoy enamorado», revelaba sin querer entrar en más detalles. Ha pasado poco más de un año desde que conocimos su separación de Yolanda Bravo después de más de doce años de relación y un hijo en común. Desde entonces, no hemos conocido ninguna otra ilusión del periodista.

Después llegaba su escapada a Colombia, desde donde compartía la primera foto junto a ella, que fue la que hizo saltar las alarmas. En esta comentada instantánea se podía ver al presentador tumbado sobre el torso de una mujer disfrutando de unas vistas espectaculares. Junto a esta fotografía, Joaquín Prat ha compartido dos emoticones: un corazón y una llama de fuego.

Esta foto desde Colombia hizo saltar las alarmas

Este martes ha vuelto al trabajo y ha mantenido una conversación con Ana Rosa Quintana, que se ha interesado por el viaje que ha hecho. «Se ha cogido unos días porque necesitaba descansar», decía hace unos días la presentadora. Ahora que ya ha vuelto al trabajo, esta le ha preguntado que qué tal se lo había pasado. «Joaquín, con un color que es un insulto en estos momentos… pero estás muy guapo», le ha dicho al saludarlo. «Un color muy colombiano», le ha respondido él. Joaquín no ha dudado en desvelarle que se lo ha pasado muy bien, algo de lo que se alegra mucho Ana Rosa.

Fue SEMANA quien desveló en exclusiva que Joaquín Prat y Yolanda Bravo habían decidido poner punto y final a su matrimonio después de más de una década juntos. Joaquín Prat y Yolanda Bravo comenzaron su noviazgo en el año 2009, justo el año que supuso un antes y un después en la carrera del comunicador.