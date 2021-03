En ‘la isla de las tentaciones’ ha vuelto a darse un giro. Jesús se ha besado con Lara después de estar con Stefany, lo que ha generado críticas en redes sociales

Aunque Manuel de ‘La isla de las tentaciones’ dijo estar arrepentido de haberse besado con dos chicas en la misma noche y haber hecho ilusiones a Stefany, lo cierto es que en todo momento se excusó en que había hecho lo que sentía. Al igual que Jesús, quien a pesar de haber tenido una historia con Stefany durante varias semanas, solo dos días antes de que termine el reality ha dado un giro de tuerca que nadie se esperaba. El andaluz se ha acercado a Lara y tras tontear con ella, le ha dicho todo lo que piensa de ella. «Eres una tía top. Eres la tía que más me ha impresionado. De menos a más, físicamente me has impresionado la que más, tienes piernas altas y culo», ha dicho. Sus palabras han descolocado a la gallega hasta tal punto que en la siguiente noche ambos daban un paso más allá y es que, según él, Stefany para él es algo puramente físico.

Si bien Stefany se percataba de toda la situación, Jesús no aclaraba qué estaba sucediendo, por lo que a ella se le multiplicaban las dudas. Mientras ella y sus compañeros percibían como Jesús había cambiado de opinión acerca de la chica que realmente le gustaba, el joven daba rienda suelta a sus artes amatorias. Después de ver cómo Stefany lloraba por su actitud, la expareja de Marina aprovechaba que Lara le había pedido un vaso de agua para esperarla en la puerta de su habitación. «¿Y mi agüita?», decía Lara. Lo que no esperaba era que detrás le esperaba Jesús, instante en el que se funden en un apasionado beso que termina en la cama. «Por favor, comportémonos», le decía Lara entre carcajadas.

Aunque horas después Jesús le ha pedido disculpas a Stefany, la joven se ha sentido mal con lo sucedido, pues siente que han jugado con ella y con sus sentimientos. Dolida con su comportamiento, la joven no se esperaba este volantazo por su parte, no obstante, quien sí lo esperaba es Marina. Así lo demuestra que cuando ha visto las imágenes no se ha sorprendido demasiado y haya insistido en que es un niño inmaduro, por lo que no le extraña ni un ápice estos hechos por su parte. Son pocos los detalles que sabemos de la gala final, pero por el momento lo que queda más que evidente es que Marina y Jesús terminarán llorando en su hoguera final, sentimientos que pocos esperaban en su reencuentro.