Jesulín de Ubrique ha pasado un viernes de lo más intenso en las grabaciones de ‘El Desafío’ de Antena 3. Aunque llegaba solo, en compañía de compañeros de trabajo, lo cierto es que cuando las grabaciones han acabado, el torero salía del set acompañado de parte de su familia. Y es que se ha dejado ver junto a su mujer, María José Campanario, su hija Julia Janeiro, y el novio de esta.

Aunque había mucha gente alrededor, hemos podido ver al torero saliendo del set de rodaje. Lo hacía acompañado de su mujer. Ambos se dirigían al mismo coche, con el que han abandonado las inmediaciones. Ambos han escuchado las preguntas de los reporteros, pero han preferido no contestar nada. «Gracias, hasta luego», decía María José antes de abandonar con el coche el set de rodaje.

Por su parte, hemos podido ver a su hija Julia Janeiro, que como vive en Madrid junto a su novio ha tenido la oportunidad de asistir como público para ver cómo han sido los rodajes de este programa. Su presencia no ha pasado desapercibida, pero sí que ha conseguido que las cámaras no la persiguieran.

Un rato antes de que empezaran la grabación del programa veíamos a Jesulín de Ubrique llegando al set de rodaje. Allí se ha encontrado con las cámaras, que le han vuelto a preguntar por cómo fue el reencuentro. Jesulín de Ubrique, más simpático que nunca, ha bromeado con los reporteros: «¿Qué es? ¿La pregunta mamporrera o qué?», ha declarado el torero. Ha sorprendido esta reacción, ya que normalmente prefiere no dirigirse a la prensa.

A pesar de que normalmente no hace declaraciones, Jesulín de Ubrique ha hecho una excepción y ha mostrado una cara diferente a la que nos tiene acostumbrados. Parece que el reencuentro con sus hijas le ha sentado de maravilla, porque ha llegado con una gran sonrisa e incluso tenía ganas de bromear con los reporteros.

Belén Esteban fue la encargado de dar la noticia que todos estábamos esperando. Ante la última visita de Jesulín de Ubrique a Madrid hace unos días para cumplir con sus compromisos laborales, el torero quiso dar el paso por fin de reunirse con sus dos hijas, Andrea y Julia Janeiro. Así lo anunciaba la ‘princesa del pueblo’, aunque pedía a todos sus compañeros que no le preguntaran por el tema.

«Jesulín de Ubrique se ha reunido con sus hijas. Me parecería muy injusto callarme. No voy a decir absolutamente nada, pero me siento mejor. Estaba callada y estaba diciendo ‘¿qué hago?’, ‘¿qué hago?’. Ha sido el padre el que ha dado el paso… Solo digo que se han visto, pero que no podía callarme», decía rotunda.