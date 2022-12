“No tengo palabras para agradecer tanto cariño que estoy recibiendo. Tantas mujeres abrazándome desde la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres impulsándome hacia delante. Me siento afortunada por cada uno de los mensajes que he recibido. Gracias de corazón”, declaraba la modelo tras el comunicado de su marido confirmando el fin de su matrimonio.