Javier Santos ha vivido un auténtico calvario, pero nunca se ha planteado tirar la toalla. Quiere que su caso de paternidad con Julio Iglesias tenga el mismo final feliz de Manuel Díaz El Cordobés y su padre, Manuel Benítez. Tomarse un café o simplemente escuchar de su boca un "¿qué tal estás?", sin embargo, no ha sido posible. Una incansable lucha que actualmente está en la Organización de Naciones Unidas, en concreto, en una sección de Derechos Humanos, ya que consideran que ha existido una "infracción" de los mismos. A su lado tiene a Fernando Osuna, abogado sevillano por el que han pasado casos muy significativos de nuestro país y con quien SEMANA ha tenido la suerte de charlar. El letrado, en conversación con esta revista, explica los últimos cartuchos que tienen sobre la mesa y ya nos adelanta que todo son posibles. Estos datos, para muchos sorprendentes, justo ven la luz antes del 80 cumpleaños de Julio Iglesias, día importante para el artista. También para Javier Santos, quien, a pesar de todo le ha escrito una carta en la que asegura que "sería feliz si su padre le oyera".

Javier Santos podría reclamar "la condición de hermano" a uno de los hijos de Julio Iglesias

Uno de estos cartuchos es "reclamar la condición de hermano a uno de los hijos de Julio Iglesias". Enrique Iglesias, Chábeli Iglesias o Julio José Jr. por ejemplo, quién sabe. Al igual que Javier ha tratado que la justicia acredite su filiación con el artista, podría intentarlo también con alguno de los ocho hijos que Julio tiene reconocidos. Aunque no siempre con ellos ha tenido mucha sintonía, ha dejado claro que eran importantes para él. Así te lo contábamos en la revista SEMANA hace unos días, donde te detallábamos cómo es la relación de Julio Iglesias con sus hijos. Esto es precisamente lo que ahora Javier Santos reclama: cariño y admiración que, por parte del músico, no ha existido.

Fernando Osuna, abogado de Javier, nos amplía más datos sobre las balas que le queda por gastar a su representado en su batalla legal. "Se podría presentar una demanda en Estados Unidos, ya que allí hay normas distintas a las españolas. En otros estados como Bahamas o Estados Unidos lo podemos intentar. Allí se apoyan mucho en la verdad genética y no en la cosa juzgada", desliza a este medio. "Que al final sea la cuestión genética la que prevalezca frente a las cuestiones formales", añade. Y es que, cabe recordar que el Tribunal Supremo, el Constitucional y el de Estrasburgo, dijeron que el caso de Javier Santos ya había sido juzgado en el pasado y, por tanto, no se podría reabrir. Hicieron caso omiso a que una prueba de ADN que determinó una coincidencia del 99,9 % entre Julio Iglesias y Javier, pero esto no hizo que bajaran los brazos, prueba de ello, que se hayan presentado ante la ONU, dando igual que el proceso se pueda alargar hasta dos años más.

Quien ha acompañado en todo este proceso a Javier, nos asegura que sí hay casos ganados en Estrasburgo y fuera de España, los cuales sirven de empuje para Fernando Osuna y su cliente. Ambos esperan que en algún momento la ciencia tenga un mayor poder en los casos de paternidad que tantos titulares han copado a lo largo de décadas y que, sobre todo, están cargados de dolor. "A la ciencia la están ninguneando. Javier es hijo de Julio genéticamente. ¿No hay ningún lugar que defienda esto?", dice Osuna.

Un acuerdo con Julio Iglesias

Otro escenario que nos plantea Fernando y con el que nos desvela parte de su estrategia es llegar a un acuerdo con Julio Iglesias. "Este se podría basar en verse, tratarse...Un encuentro, al final y al cabo que lo reciba", explica el defensor de Javier Santos. Tras preguntarle si el apellido sería uno de los puntos inamovibles del acuerdo nos dice que no: "Ya siquiera ni eso", responde. Aunque fue su madre, Edite Santos, la primera en iniciar el camino en el año 1991 y él en el 2004, ninguno ha podido descansar todavía.

El valenciano que lleva más de treinta años intentando ser reconocido como el hijo de Julio Iglesias no renunciará a las oportunidades que le brinda la ley. Tampoco dejará de escribirle cartas que te ha mostrado SEMANA para decirle cómo se siente.

1 de 7 Javier Santos se ha apoyado también en el parecido que mantienen En su momento este detalle incluso fue destacado por un juez. Así quedó claro en una sentencia del año 2019, donde se podía leer "el evidentísimo parecido de Javier con Julio Iglesias". 2 de 7 Julio Iglesias siempre se ha intentado desmarcar Julio Iglesias se ha resistido a aceptar esta situación, presentando recursos, por ejemplo en la Audiencia Provincial de Valencia. 3 de 7 En el año 2021 hubo un movimiento de su abogado El abogado de Julio Iglesias presentó un recurso contra la sentencia en la que el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia le atribuía la paternidad del valenciano. 4 de 7 Javier Santos no abandona su batalla Tampoco su madre, María Edite Santos, con quien Julio habría tenido una relación en el año 1975. La bailarina portuguesa el pasado año aseguró que "no se iban a rendir". Ni ella ni su hijo, dando igual lo complicada que había sido su vida hasta ahora. 5 de 7 Edite Santos, su madre, no se separa de su lado Edite Santos llegó a asegurar que Julio Iglesias "le había destrozado la vida". La madre de Javier Santos comentó en una entrevista la primera vez en la que trató de que hubiera un contacto entre ellos. "Vivíamos en Valencia y Julio vino a cantar allí, al estadio de Mestalla. Intenté verle y me llevé a Javi conmigo, que ya tenía trece años para que conociera a su padre. Pero no conseguimos verle. Le habrían avisado y debió esconderse. Sí nos encontramos con su padre, el doctor Iglesias Puga, y al explicarle que Javi era su nieto llamó a los de seguridad y nos echó de allí de mala manera, casi a patadas", dijo en 'La Razón'. 6 de 7 Javier tiene más cartuchos que gastar El bufete 'Osuna Abogados' mantiene que Javier Santos no quiere el dinero de su padre, solo un encuentro con él. 7 de 7 Supo de Julio Iglesias cuando tenía 13 años Décadas después sigue peleando por ello. Le es indiferente el patrimonio de Julio Iglesias, el cual cuentan que está valorado en más 800 millones.