Jane Fonda ha recibido la mejor noticia por su cumpleaños. La actriz acaba de cumplir 84 años, siendo en el mes de septiembre cuando explicó a sus seguidores que le habían diagnosticado la enfermedad de Hodgkin, un cáncer que afecta al sistema linfático. Y, aunque lo reveló hace tres meses, lo cierto es que inició el tratamiento hace casi 9. Existía poca información sobre su estado de salud hasta que ahora ella misma ha dado el parte médico. «La semana pasada me dijo mi oncólogo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento tan bendecida, tan afortunada… Les agradezco a todos los que oraron por mí y me enviaron buenos pensamientos. Estoy segura de que esa buena energía jugó un papel importante. Estoy especialmente feliz porque mientras mis primeros cuatro tratamientos de quimioterapia fueron bastante fáciles para mí, con solo unos días de cansancio, la última sesión fue muy dura y duró dos semanas», ha dicho Jane Fonda.

La intérprete de Hollywood ha recibido quimioterapia, un proceso que parece haber funcionado para empezar a vencer esta batalla. «También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo, y esto no está bien», ha dicho Jane Fonda. La galardonada actriz se lamenta de las pocas posibilidades que tiene mucha gente para curarse y superar una enfermedad por la que mueren más de 10 millones de personas cada año.

Jane Fonda no ha dejado nunca que su cáncer le frenara y parara en seco su vida. En todo momento se ha mostrado muy optimista y esperanzada de enfrentarse a esta lucha: «No permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda». Entonces, explicó que era un cáncer muy tratable y que el 80 % de las personas sobrevive, por lo que se sentía afortunada. La actriz se ha explayado en uno de los posts más personales publicados hasta la fecha. «También debemos hablar mucho más, no solo sobre las curas, sino también sobre las causas para que podamos eliminarlas. Por ejemplo, la gente necesita saber que los combustibles fósiles causan cáncer. También lo hacen los pesticidas, muchos de los cuales se basan en combustibles fósiles, como el mío. Estoy en quimioterapia durante seis meses y estoy manejando bastante bien los tratamientos y, créanme, no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático».

Por otro lado, ha contado qué aprendido de todo este arduo proceso. Un camino, según ella, lleno de lecciones. «El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad, casi 85 años, definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades».