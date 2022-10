La familia Onieva está sufriendo las consecuencias de que Íñigo Onieva sea el foco mediático. El empresario lleva días sin dejarse ver, refugiado en casa de su madre o en la de algún amigo. Se desconoce por ahora. La última vez que lo vimos públicamente fue el viernes 23 de septiembre, cuando defendía a capa y espada que el vídeo en el que aparecía besando a otra chica que no era Tamara Falcó era de 2019. Los que sí siguen cumpliendo con su día a día son los miembros de su familia, que están viendo cómo los alrededores de la casa familiar están repletos de cámaras y reporteros. Esto les lleva a ser grabados en cada salida y cada entrada al hogar. Jaime, su hermano, ha querido ahora defender a su hermano a capa y espada.

El hermano de Íñigo Onieva defiende a capa y espada a Íñigo

Vídeo: Europa Press.

El hermano de Íñigo Onieva sigue saliendo y entrando en casa a pesar de todo. No ha querido decir nunca nada acerca de la polémica que gira en torno a su hermano. Eso sí, siempre ha saludado educadamente a la prensa. Este pasado domingo daba un paso más y se atrevía a defenderlo públicamente: «Es un súper hermano, eso desde luego», decía rotundo y orgulloso.

Lo que no ha querido hacer Jaime es dar muchos detalles de cómo está viviendo Íñigo Onieva el que es el peor momento de su vida. El empresario ha optado por mantenerse al margen de todo lo que se está diciendo de él y se ha refugiado en el interior de alguna casa, la de su madre o la de un amigo. Aún se desconoce el lugar en el que se encuentra.

Su madre, Carolina Molas, llora delante de las cámaras

Vídeo: Europa Press.

Su madre, Carolina Molas, es una de las personas que peor lo está pasando. Hace unos días no podía reprimir las lágrimas al ver cómo la prensa la seguía y le hacía preguntas. No era un llanto desconsolado, pero sí se podía ver perfectamente cómo la madre de Íñigo llevaba sus manos a sus mejillas para secarse las lágrimas. Estaba emocionada y, aunque Carolina Molas intentaba no llorar delante de los presentes, se transmitía su sentimiento en los segundos que dura el vídeo. Desde hace una semana es ella quien tiene que dar explicaciones sobre cómo están llevando este triste desenlace para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. En los primeros días fue ella quien aseguró que tanto su hijo como la que iba a ser su nuera estaban destrozados, aunque cada uno con un dolor diferente. También quien siempre ha dejado claro que tenían mucho cariño a la hija de Isabel Preysler, sin embargo, su relación está rota y, según ha comentado Tamara, nada podrá arreglarlo.