Jacobo Ostos abandona la casa familiar tras venderla por 650.000 euros: "Es una nueva etapa"

Jacobo Ostos ha reaparecido en medio de una mudanza. Y es que se ha dejado ver en la casa familiar de sus padres después de que su madre, María Ángeles Grajal, tomara la decisión de venderla por 650.000 euros. A primera hora de la mañana de este lunes, el joven ha acudido a la vivienda equipado con un look de lo más sorprendente para meter en una furgoneta todas sus pertenencias.

El hijo de Jaime Ostos salía del chalet junto a su novia sin querer pronunciarse acerca de los ataques de su hermano mayor hacia su madre. Sobre lo que sí se pronunciaba era sobre los sentimientos que tiene tras la venta de su hogar: "No son momentos muy duros, hay que empezar una nueva etapa", ha declarado rotundo. Va a ser un día intenso para él, ya que le quedan muchas horas para vaciar el que ha sido su hogar durante años.

¡Dale al play para escuchar las palabras de Jacobo Ostos!

Vídeo: EUROPA PRESS.

No podemos pasar por alto el cómodo look que ha elegido Jacobo Ostos para cargar muebles. Como si se tratara de un rapero, el joven se ha colocado unas bermudas negras con detalles rojos y una camiseta de rugby blanca con detalles rojos y un rótulo en el que puede leerse "Ibiza". Para sobrellevar tantas horas de pie, este lleva unas deportivas. Y para llevar sus pertenencias a salvo, no ha olvidado colocarse una riñonera. Pero hay un detalle que ha llamado especialmente la atención. Y es que Jacobo lleva sus uñas pintadas en color negro.

Ha elegido un look de lo más cómodo para la ocasión

La furgoneta con las pertenencias lleva horas en el domicilio

María Ángeles Grajal ha dado un paso muy complicado. Y es que ha tomado la decisión de vender la casa en la que vivía con Jaime Ostos y su hijo, Jacobo durante 38 años. La casa ha sido vendida por 650.000 euros, tal y como informa SEMANA, a pesar de que el precio que pedían en un principio era de 841.500 euros. Tal y como ha podido confirmar SEMANA, en exclusiva, madre e hijo se marchan a vivir al Soto de La Moraleja situado en Alcobendas (Madrid). María Ángeles y Jacobo ya no vivirán juntos, ya que han comprado una casa y han alquilado un bajo con jardín en el que vivirá la viuda de Jaime Ostos.