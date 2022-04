Iván Martín y Anna Ferrer acaban de cerrar una etapa. Tras mucho pensarlo han dado un paso al frente y han confirmado su ruptura, un punto y final que su entorno veía cada vez más cerca. La ya extinta pareja arrastraba una fuerte crisis y en SEMANA sabemos cuáles han sido los motivos que les han llevado a tomar caminos por separado. Si bien ambos insisten en que siempre se guardarán un enorme cariño, lo cierto es que los últimos meses no han sido fáciles para ninguno de ellos. Esta revista ha podido descubrir que el bache comenzó en el mes de enero, siendo en abril cuando la situación se ha convertido en insostenible. «Ya vivían desde hacía semanas en casas por separado», aseguran.

Pero, ¿qué sucedió a comienzos de año? Anna Ferrer se sometió a una rinoplastia en Sevilla, sin embargo, no contó con la compañía de Iván, ya que el joven se había contagiado de covid y no pudo estar junto a ella ni en la operación ni tampoco en los primeros días de recuperación. Ella lo entendió, pero algo cambió en su relación y así nos lo desvela una fuente a SEMANA. «Ese fue el punto de inflexión que a ella le hizo cambiar el chip. Se dio cuenta de que estaba bien sin él y que no lo echaba de menos. Hasta entonces no se habían separado y tenía cierta dependencia. Ahí es cuando visualizó que estaba mejor sola y tuvieron una bronca porque él no lo entendía», explican. Un antes y un después que ha determinado el final de esta historia de amor tres años más tarde de su comienzo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Aunque siempre habían mostrado mucha química y eran el ojito derecho del otro, desde hace tiempo la relación es «fría» entre ellos. En especial, desde que tomaran la decisión de irse a vivir juntos a un piso en la capital que los dos decoraron con mucho mimo. «La convivencia ha desgastado muchísimo a la pareja. Anna estaba muy pendiente de él cuando cada uno vivía en sus respectivas casas, pero desde principios de año luchaban por algo que ambos sabían que está herido de muerte», nos dicen a esta revista.

De la noche a la mañana dejaron de posar juntos en sus redes sociales, de hacer planes juntos y de prometerse amor eterno. Algo no marchaba bien y empezaron a distanciarse hasta que han decidido separarse definitivamente: «Han pasado de estar todo el día juntos a prácticamente no verse y convivir de una manera intermitente. La situación desde principios de abril es límite». Dicho y hecho, pues a finales de abril ha llegado el anuncio de ruptura de una relación que ya es pasado y sobre la que ambos han tenido tiempo para reflexionar.

Iván Martín tiene claro cuál será su objetivo a partir de ahora: ser feliz, aunque ya no sea junto a la chica con la que ha cosechado tantos recuerdos. El actor no está dispuesto a perder el tiempo y recuerda a todos los que le rodean lo importante que es aquello de ‘Carpe diem’: «La vida es tan efímera, que pasa el tiempo sin darte cuenta, dejando mella. Aprovéchala, exprímela y disfrútala». Anna, por su parte, ha confesado que se centrará en sus proyectos laborales, en su familia y en sus amigos para superar esta ruptura que tanto interés está está despertando esta semana.

Te interesará saber...