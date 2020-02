Que ‘La isla de las tentaciones’ es un fenómeno televisivo es un secreto a voces. También lo es que Fani Carbajal es la revelación de este programa que pone a prueba la lealtad de las parejas. Un espacio que ha conquistado a todo tipo de audiencia, incluidos muchos rostros conocidos, entre los que existen artistas, futbolistas o presentadores de televisión. Precisamente en ese círculo, Fani ha encontrado grandes e inesperados apoyos con los que comienza a afianzar lazos. Y es que esta joven no solo ha sorprendido a los espectadores con sus elecciones sentimentales dentro de este explosivo reality, prueba de ello, la ‘amistad’ que ha forjado con Soraya Arnelas. Ella misma revelaba en sus redes sociales su encuentro con la artista: «No vais a creer en casa de quién estoy». Y efectivamente, pocos se explicaban este vínculo. Para conocer cómo se ha fraguado esta cita, la revista SEMANA ha charlado con la cantante.

Con la amabilidad que la caracteriza Soraya atiende el teléfono y se declara fan incondicional de este formato: «Me he divertido muchísimo viendo el programa. Me parece un experimento sociológico…No soy quien para criticar la vida de nadie». No obstante, hay muchas preguntas en el aire, entre ellas, cómo nació este nexo. «La escribí por redes sociales para mandarle ánimo y me respondió diciéndome que le había hecho mucha ilusión mi mensaje. Quedamos en mi casa, se vino a cenar y conoció a mi pequeña», comenta Soraya Arnelas. Encuentro espontáneo que ha copado titulares este jueves y que podría ser el inicio de una intensa amistad.

Pero, ¿cómo es Fani en las distancias cortas?, ¿dista mucho de la imagen que ofrece delante de las cámaras de televisión? «Me parece una persona súper natural. Es absolutamente igual. Es muy simpática«, responde la intérprete de ‘Qué bonito’. Por el momento, Fani se muestra cauta y prefiere que Soraya conozca todos los detalles de la final del programa al mismo tiempo que el resto del público. «No me hizo ningún spoiler«, dice entre carcajadas. Será en tan solo unas horas cuando saldremos de dudas y, por fin, podremos ver el desenlace definitivo de estas parejas.