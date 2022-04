Isabel Pantoja tiene muchos planes en mente. Uno de ellos es una gira por América, donde quiere actuar en unas diez galas que ya ha cerrado con un representante español. Eso sí, no viajará sola, sino con la compañía de su ojito derecho, su hermano Agustín, su peluquero y un matrimonio que la ha cuidado con mimo los últimos años. Pero, ¿por cuánto está dispuesta a dejar nuestro país? La artista tiene un caché y no piensa salir de Cantora si no es por menos de 100.000 euros por cada actuación, cantidad nada desdeñable que le ayudaría a pagar parte de sus deudas.

Con este casi millón de euros, Isabel Pantoja podría solucionar algunos de los problemas económicos que tiene pendientes. Según informa ‘Vanitatis’, la tonadillera no solo disfrutará de esta suma de dinero, sino que también tendrá cubiertos los gastos de viaje en primera clase y los mejores hoteles en su destino, lo cual ha terminado de convencer a la artista. Esta es, sin duda, una buena noticia en una época de tormentas y es que el delito de «insolvencia punible» por el que está siendo investigada le quita el sueño. El fiscal pide para ella una pena de cárcel de tres años y una multa, problemas que lejos de terminar para Isabel, no dejan de crecer.

Isabel Pantoja desea cambiar de aires y empezar de cero lejos de cantora. Su círculo sabe que le vendrá bien poner tierra de por medio, pero, de momento, no planea hacerlo de manera definitiva. La cantante quiere seguir con su carrera artística, reaparecer ante el público y que sus fans le den el calor que necesita desde que perdiera a su madre. De hecho, tras la muerte de su progenitora, Isabel no es capaz de levantarse con una sonrisa, siendo su trabajo el único motivo por el que saldría de la finca de la discordia. Su familia está muy preocupada por su salud, especialmente, desde que acudiera a la Ciudad de la Justicia en Málaga, pues allí se la vio destrozada. La intérprete de ‘Marinero de luces’ no pudo esconder su fragilidad, un rostro que alarmó tanto a su hija Chabelita que incluso días después se presentó en Cantora para apoyarla y saber más de ella.

Cabe recordar que no es la primera vez que Isabel copa titulares por sus exigencias, al igual que otros muchos famosos. Nos remontamos a su participación en ‘Top Star’, época en la que se llegó a decir que los pasillos se desalojaban para que ella pasara. Entonces, se dijo que ella comía sola en su camerino, a diferencia de su equipo que comía en el comedor, entre otros detalles. En cuanto a su caché, tampoco es la primera en la que se habla del sueldo que percibe por cada concierto, siendo 100.000 euros la cifra que suele embolsarse por cada actuación. Será a finales de mayo cuando haga las maletas y vuele rumbo Chile, donde tiene previsto dar dos conciertos que se retrasaron por culpa de la pandemia. Actuaciones en las que volveremos a ver a Isabel Pantoja sobre el escenario.

