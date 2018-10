Isabel Jiménez espera su primer hijo

La presentadora de los Informativos de Telecinco está de enhorabuena. Isabel Jiménez está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el ingeniero Alejandro Cruz, con quien se casó en 2009. Isabel tiene 36 años y es amiga íntima de Sara Carbonero, quien le estará dando consejos en este segundo trimestre de embarazo.

[Leer más: Isabel Jiménez vuelve a demostrar su amistad incondicional con Sara Carbonero]

La presentadora de los Informativos de Telecinco está embarazada de su primer hijo

La presentadora, que todavía se encuentra en el primer trimestre de embarazo, no ha querido pronunciarse respecto a la noticia. Aunque lo más seguro es que de la feliz noticia esta noche en la tercera edición de los Premios Woman Madame Figaro que se celebran en el Casino de Madrid. Entre las personas invitadas destaca la presencia de Isabel Jiménez, que se ha convertido en noticia tras su buena esperanza.

Durante su última aparición pública, no se apreciaba la barriguita

De momento todavía no se percibe ningún cambio visual ni se aprecia la barriguita incipiente propia de una embaraza, a pesar de encontrarse en el segundo trimestre de gestación. Aún así, Isabel Jiménez ha optado últimamente por prendas oversize… De hecho, hace tan solo una semana que Isabel Jiménez posó en un photocall con un total look en negro y en la que no se apreciaba la barriguita.

Aunque también es cierto que suele optar por prendas holgadas y tonos neutros

Cuenta con el apoyo de Sara Carbonero, su inseparable amiga

Durante el embarazo contará con la ayuda de Sara Carbonero y la estilista de Mediaset Mayra del Pilar. Las tres forman un tandem perfecto, ya que mantienen una estrecha relación debido que crearon la marca Slow Love, y en la que además ellas son sus mejores embajadoras.

Incluso las parejas de ambas: Iker Casillas y Alejandro Cruz, han congeniado muy bien

Habrá cambios en los Informativos de Telecinco

Se avecinan tiempos revueltos en los Informativos de Telecinco, ya que la próxima primavera Isabel Jiménez tendrá que coger la baja maternal tras dar a luz a su primer hijo. Esta noticia supone una alegría para el matrimonio que siempre se ha caracterizado por ser muy discreto en cuanto a ellos se refiere.