Tras unas semanas desaparecida tras su polémica entrevista con María Teresa Campos, Isabel Gemio reaparece y habla de la malagueña

Hace unos días conocimos la noticia de que María Teresa Campos, a sus 79 años, regresaba a la pequeña pantalla. Después de meses en dique seco, ha sido fichada por Mediaset y se pondrá al frente de un programa de entrevistas desde un camión transparente que recorrerá las calles. Su nuevo proyecto lleva por nombre «La Campos móvil» y aunque aún se desconoce en qué canal, su nuevo programa se emitirá a través de las plataformas de Mediaset España. Esta noticia ha llegado a todas partes de España, incluida a Isabel Gemio, que se pronuncia al respecto tras su último encontronazo con la veterana presentadora.

Isabel Gemio no le guarda rencor a María Teresa Campos

Hay que recordar la entrevista más tensa e incómoda que hemos visto últimamente en televisión (aunque en esta ocasión era a través de un canal de Youtube). Isabel Gemio entrevistó a María Teresa Campos sin pensar en que se convertiría en una conversación muy polémica. Ahora, Gemio asegura que no le guarda ningún tipo de rencor e incluso confiesa que “me alegro muchísimo por ella”, dice refiriéndose al nuevo proyecto laboral de la malagueña. Incluso no se negaría a sentarse en el camión de la Campos para una nueva entrevista: «Eso dependerá siempre de ella y del equipo”, confiesa en declaraciones a Europa Press. Además, habla de las demandas que ha interpuesto tras toda la polémica. Puedes escuchar todo en el siguiente vídeo. Dale al play.

Vídeo: Europa Press

Isabel Gemio no quiere seguir hablando de la entrevista con la malagueña: «Yo no quiero alimentar más la bola. Yo no necesito de todo eso, vivo muy bien en tercero, quinto o sexto plano». Aún así, la periodista ha confirmado que ha tomado medidas legales tras toda la polémica en la que se vio envuelta por su encontronazo con María Teresa Campos: “Eso lleva un proceso. Estamos recaudando todo y eso lleva un proceso, y eso lo lleva la abogada», comienza diciendo. Y añade: «La abogada va a seguir viendo todo, recabando todo y ella decidirá, pero yo no quiero perder ni un segundo de mi vida, ni un minuto, ni mi energía en nada. Yo tengo prioridades importantes en mi vida, cómo comprenderéis”.

La periodista asegura que su carrera profesional terminó hace años

Hace unos días también saltó la noticia de que Isabel Gemio podría haber dicho adiós a su carrera profesional y dejaría la profesión. «Yo no he dicho eso. A lo mejor me expresé mal. Yo no voy a dar por terminada mi carrera por nada exterior sino cuando yo lo decida, pero es que ya la daba por terminada antes. Me refería hace a dos o tres años en realidad, ¿sabes? No por esto, no por todo lo que ha ocurrido, quizás me expresé mal, pero bueno», ha asegurado en declaraciones al citado medio.