La excolaboradora de ‘Viva la vida’ mostraba su enfado y aseguraba que no iba a estar de brazos cruzados viendo a su marido actuar: «Para una vez al año que salgo, intentan sacar tonterías».

Kiko Rivera está pasando por una auténtica montaña rusa de emociones a raíz de su visita a Cantora por la muerte de su abuela, doña Ana, y su acercamiento con su madre, Isabel Pantoja. Después de tomar la decisión de no ir a la boda de Anabel Pantoja, el DJ ha recibido una alegría en el terreno profesional tras ser galardonado con un premio a su trayectoria musical. Una buena noticia que ha querido celebrar con Irene Rosales a través de una romántica cita que ha acabado envuelta en polémica. En concreto, la que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ montaba en cólera en medio de la fiesta en la que se encontraba con su marido y atizaba a unos periodistas que se encontraban haciendo su trabajo.

«Me ha pedido salir«, indicaba Irene Rosales a través de sus redes sociales para explicar que iba a disfrutar de una divertida noche con Kiko Rivera. El DJ volvía al trabajo en un local de Sevilla y junto a él se encontraba la colaboradora de ‘Viva la vida’, quien disfrutó a lo grande de la actuación de su marido. Sin embargo, en mitad de la noche utilizaba sus redes sociales para quejarse de la prensa que se encontraba en la discoteca. Ante esto, la nuera de la tonadillera se llevaba las manos a la cabeza y aseguraba que no iba a estar de los brazos cruzados dentro del establecimiento. Asimismo, no dudaba en señalar a los periodistas en cuestión y compartía una imagen de ellos en su cuenta de Instagram.

«Creo que ya pasáis los límites… He acabado hablando con ellos y entiendo que es su trabajo y que me quieran grabar como lo han hecho muchas personas, pero no me gusta que luego vayan contando mentiras como que si le he dado la espalda a mi marido… Yo alucino, para una vez al año que salgo… intentan sacar tonterías… Por cierto, me lo he pasado genial de la mano de mi marido y bailando con mis amigas. Y ahora a dormir», expresaba Irene Rosales haciendo hincapié en que estaban intentando buscar la imagen de la pareja disfrutando de la noche sevillana tan solo dos semanas después del fallecimiento de doña Ana.

La petición de Kiko Rivera a Isabel Pantoja tras recibir una alegría profesional

A pesar de su distanciamiento con su prima, parece que Kiko Rivera atraviesa un buen momento después de tender puentes con su madre, Isabel Pantoja. Este viernes, el DJ rompía su silencio y aseguraba que le encantaría que la tonadillera estuviera junto a él el día en el que se le entregue el galardón que premia su trayectoria profesional. De la misma forma, aseguraba que las aguas estaban volviendo a su cauce y se encuentra cada vez más cerca de su madre.