En las últimas semanas, hemos sido testigo de las desavenencias entre los miembros de la familia Pantoja. Sin embargo, un futuro acontecimiento dentro del clan podría hacer que todos sus desacuerdos se dejen de lado y se den una nueva oportunidad.

Irene Rosales y Kiko Rivera gritan a los cuatro vientos lo mucho que se quieren, pese a que salgan rumores de supuestas deslealtades por parte del hijo de Isabel Pantoja. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha repetido por activa y por pasiva el amor que siente hacia su marido y, quizás contagiada por el espíritu de las últimas bodas que han tenido lugar en los últimos meses, se ha lanzado a hacerle una petición al DJ. ¡Quiere casarse!

«Yo no me he casado por la iglesia. Francisco José, pídeme matrimonio también porque me quiero casar por la iglesia«, pedía entusiasmada Rosales en ‘Viva la vida’ ante la atenta mirada de los demás colaboradores. La nuera de la tonadillera explicaba que en 2016 se casaron por lo civil y que ahora le gustaría casarse por la iglesia.

Horas después de lanzarle la petición, Kiko Rivera se pronunciaba durante uno de sus concierto. «Bueno familia, Irene, me has pedido matrimonio por la iglesia. ¡Desde aquí te digo que ‘sí, quiero’!«, gritaba el hijo de la tonadillera ante una multitud de personas que había acudido a verle actuar.

La pareja mantiene una relación muy consolidad. Comenzaron a salir en mayo de 2014 y un año después, en diciembre de 2015, le dieron la bienvenida a su primera hija en común, Ana. Poco después, el 7 de octubre de 2016, Kiko e Irene se dieron el «sí, quiero» en una boda de cuento de hadas, en donde no faltó nadie. En enero de 2018, nació su segunda hija, Carlota.

